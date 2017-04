Politistii pensionari care s-au luat de gât cu IPJ Vaslui amenintã cu dezvãluiri incendiare

NEPLÃCERI…Lãsati fãrã venituri dupã scandalul iscat de dosarele de pensii refuzate de cãtre conducerea IPJ Vaslui, politistii trecuti în rezervã sunt acum datori vânduti. Chiar dacã suma pentru care luptã, cuprinsã între 50 si 80 de lei, este una destul de micã, spun cã nu vor renunta la demersurile lor si amenintã cã vor face dezvãluiri despre ce se întâmplã în politia vasluianã. “Am sã fac dezvãluiri, pentru bani. Nu mai am din ce trãi”, spune Gioni Bighiu. Mai mult, acesta sustine cã, dacã va fi nevoie, va dormi pe scãrile Ministerului de Interne pânã când problemele vor fi rezolvate. “Luna decembrie am lucrat-o integral, nu asa cum spun acum cei din conducerea IPJ Vaslui. Cererea de pensionare a fost fãcutã începând cu data de 31 decembrie, zi liberã prin lege. Îsi bat joc de noi în timp ce am rãmas cu facturi neplãtite si primim somatii de la bãnci pentru plata ratelor”, a mai completat politistul trecut acum în rezervã. Scandalul a început dupã ce 18 politisti vasluieni au cerut ca baza de calcul pentru pensie sã fie calculatã în perioada iulie – decembrie 2016. Contabilul – sef al Politiei vasluiene a refuzat sã facã acest lucru pe motiv cã sunt directive de la Ministerul de Interne, chiar dacã acest lucru încalcã legea. Acum, o parte dintre politistii care se considerã nedreptãtiti îsi cautã dreptatea în instantã.

Se încing spiritele între politistii care au dat în judecatã IPJ Vaslui pentru calcularea pensiilor si conducerea Politiei vasluiene. Dupã aparitia materialului în care opinia publicã a fost informatã de procesul pe care patru politisti trecuti în rezervã l-au intentat Inspectoratului, unul dintre fostii ofiteri, colonelul (r) Gioni Bighiu, face dezvãluiri. Acesta vorbeste despre faptul cã totul a pornit de la încãpãtânarea contabilului-sef de a nu lua în calcul, la pensie, luna decembrie a anului 2016. “Demersul nostru este împotriva modului de interpretare a legii prin prisma unor precizãri interne. Adicã, o precizare internã este mai puternicã decât legea în sine si aplicarea legii rãmâne la latitudinea interpretãrii si întelegerii de cãtre o persoanã. Iar dacã acelei persoane cheie nu-i plac ochii tãi, face cum vrea. Din cauza acestei situatii am putut vedea cum sistemul, în spetã IPJ Vaslui, o dã din colt în colt si cum, financiar – contabil, poate defavoriza propriii angajati, cu rea-credintã si prin abuz, la urma urmei. Detin dovezi cum banii pentru orele suplimentare nu sunt nici pe statele de platã si nici pe fluturasi. Si mai grav ar fi, chiar dacã nu 100% sigur, cum Politia Vaslui încearcã sã obstructioneze justitia, comunicând si falsificând anumite date pentru Tribunalul Vaslui”, spune colonelul (r) Gioni Bighiu. Acuzatiile de obstructionare a justitiei sunt, în opinia acestuia, legate de faptul cã dosarele de pensie a celor care au dat în judecatã IPJ Vaslui ar fi fost trimise mai târziu la Casa de Pensie a Ministerului de Interne si nu la data trecutã pe adresa înaintatã Tribunalului. “Noi am deschis actiune în instantã pe data de 2 martie. Pe hârtiile trimise la Tribunal este trecutã data de 1 aprilie ca datã la care au fost trimise dosarele de pensie. Este greu de crezut cã acele documente au fãcut 30 de zile pânã la Bucuresti. Bãnuiala noastrã si unele informati spun cã, de fapt, ar fi fost falsificatã data în registrul de corespondentã. Am crezut întotdeauna în dreptate si adevãr. Cândva, acelasi politist contabil, atent la detalii, nu a observat cum sunt furati sistematic banii statului si când am dat în vileag acest lucru au vrut sã mã pensioneze. Se întâmpla în 2010 si voiau sã mã treacã în rezervã pe motiv cã as fi nebun”, mai spune fostul politist.

Bighiu vrea sã protesteze pe scãrile Ministerului de Interne

GREVÃ…Dupã trecerea în rezervã, Gioni Bighiu spune cã a rãmas fãrã nicio formã de venit si, dacã va fi nevoie, va apela la o formã de protest pentru ca situatia sa si a colegilor sãi sã fie rezolvatã. “Dacã este nevoie, am sã fac dezvãluiri, pe bani, la televiziunile centrale despre ceea ce stiu cã s-a întâmplat în Politia vasluianã. Am auzit cã se poate si asa. As face asta pentru cã nu mai am din ce trãi. S-au strâns facturi neplãtite si am început sã primesc si somatii de la bãnci. Sau mai existã varianta protestului. Am sã-mi iau cu mine o bucatã mare de carton si am sã plec la Bucuresti. Voi dormi pe scãrile Ministerului de Interne pânã când ne vor rezolva situatia”, spune colonelul (r) Gioni Bighiu.

Ce reclamã fostii politisti vasluieni

Fostii politisti reclamã faptul cã atunci când au depuse cererile de pensionare acestea au fost restituite pe motiv cã au cerut sã le fie luatã în calcul perioada iulie – decembrie 2016. Serviciul Rersurse Umane a restituit cererile pe motiv cã a fost trecutã si luna decembrie în calcul chiar dacã, au sustinut fostii politisti, aceasta a fost lucratã integral. Cei refuzati nu au dorit sã formuleze noi cereri si sustin cã cererile lor sunt în conformitate cu legile în vigoare. Dau vina pe comisarul-sef Cãtãlin Apostol, cel care a refuzat cererile acestora. “Dacã domnul comisar-sef Apostol, contabilul-sef al unitãtii, avea neclaritãti cu privire la aplicarea legislatiei în vigoare referitor la cererile mentionate, era de datoria lui sã se adreseze celor de la Casa de Pensii a Ministerului de Interne. Dumnealui nu fãcea altceva decât sã extragã veniturile brute realizate din statele de platã aferente lunilor alese si acest lucru nu implicã responsabilitãti în acordarea unor drepturi. Singura consecintã a completãrii bazei de calcul cu veniturile din luna decembrie ar fi putut fi returnarea dosarelor de cãtre Casa de Pensii”, sunt de pãrere cei care au dat în judecatã Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui.