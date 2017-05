Politistul de frontierã „Carbi” este piromanul mafiot de la Murgeni

ÎN SFÂRSIT… Descindere în fortã a mascatilor la Murgeni, duminicã dimineatã! Anchetatorii au dispus aducerea cu mandat a patru persoane, suspectate cã, în perioada 2016 – 2017, au dat foc, în stil mafiot, terenurilor agricole si mai multor bunuri ale unor agenti economici din Murgeni. Prejudiciul, spun anchetatorii, este în jur de 400.000 lei, iar socul a venit în momentul în care probele adunate au arãtat cã cel care conducea acest grup infractional este politistul de frontierã Marius Aurelian Profiri, zis Carbi. Toti cei patru indivizi fatã de care s-au emis mandate de aducere au fost ridicati de mascati direct din pat si dusi la audieri. Procurorul de caz a dispus retinerea pentru 24 de ore a politistului de frontierã, precum si a lui Ionel Paraschiv, de 45 de ani, cioban la stâna lui Carbi, omul sãu de încredere. Ceilalti doi bãrbati au calitatea de martori în acest dosar exploziv, în care politistii din Murgeni, sub coordonarea tânãrului comisar-sef Costel Vrabie, seful Politiei Murgeni, au reusit sã strângã probe zdrobitoare pentru a fi acuzati Carbi si omul sãu, Paraschiv, de distrugere prin incendiere. Interesant va fi de vãzut punctul de vedere al primarului Ioan Buta, care anul trecut spunea cã faptele teroriste ale politistului de frontierã sunt doar în mintea bolnavã a unor ziaristi. La acea vreme spunea despre incendii cã nu sunt opera unei mâini criminale. Oamenii din Murgeni, terorizati de Carbi si Paraschiv, au fãcut ieri „pelerinaj” la Politia Murgeni doar pentru a multumi politistilor pentru profesionalism si a-i felicita! Asa da!

Politistii si trupele speciale ale Jandarmeriei Vaslui de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS) au actionat, ieri dimineatã, în orasul Murgeni si satul Cârja, pentru a destructura o retea de infractori, care terorizau orasul, prin incendiere. Cap al acestei retele, care organiza actiuni în stil mafiot, este un politist de frontierã, subofiter Marius Aurelian Profiri, de 42 de ani, care deja era în vizorul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi, fiind pus la dispozitia institutiei, pentru cã avea mai multe dosare penale pe rol la Judecãtoria Bârlad. Fapta pentru care este acum cercetat politistul de frontierã a fost prezentatã de cotidianul nostru anul trecut, când pe 9 iulie a avut loc un incendiu devastator, pus de o mânã criminalã, care a distrus peste 25 de hectare de grâu si secarã. Pãgubitii – în urma incendiului – sunt douã societãti: SC Cazagro SRL (proprietar fiind inginerul Eduard Cazacu, cãruia i-au ars 15,5 ha de grâu) si Grup Serban Bacãu (punct de lucru Interagro Zorleni, cãruia i-au ars peste 10 ha de grâu si secarã). Aceiasi infractori, Marius Profiri si Ionel Paraschiv, sunt cercetati acum si pentru focul pus în luna noiembrie anul trecut la o fermã de animale din Murgeni, în care au ars peste 100 de vaci, oi si pãsãri. Marius, zis si Carbi Profiri, va ajunge, astãzi, la Judecãtoria Bârlad, cu propunerea de emitere a unui mandat de arestare preventivã, la fel ca si ciobanul din dotare, Ionel Paraschiv. „Au fost retinuti doi bãrbati, unul de 42 de ani si unul de 45 de ani, din Murgeni, pentru 24 de ore si dusi în arestul IPJ Vaslui. Mâine (astãzi – n.r.) vor fi prezentati la Parchetul Bârlad, pentru audieri si pentru stabilirea mãsurilor legale pentru comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere”, a precizat procurorul Andreea Irinciuc Obreja, purtãtorul de cuvânt al Parchetului de pe lângã Judecãtoria Bârlad.

Incredibilul tupeu al unui politist de frontierã: teroriza un oras întreg!!

Agentul de politie de frontierã Marius Aurelian Profiri, de 42 de ani, este deja ca si eliminat din sistem, fiind pus din luna aprilie la dispozitia Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontierã Iasi, deoarece are foarte multe antecedente penale. Cel mai recent a fost în luna aprilie, când a fost trimis în judecatã de Parchetul Bârlad pentru comiterea infractiunilor de nerespectare a regimului armelor si munitiilor si pentru braconaj. Dosarul este pe rol la Judecãtoria Bârlad. Acesta a mai fost prins în acest an si conducând sub influenta alcoolului, fiind bãnuit cã a comandat si s-a implicat în toate incendierile care au avut loc în orasul Murgeni, unde era cunoscut ca un fel de terorist local, care bãga spaima în toti locuitorii. Se pare cã el este implicat si în incendierea animalelor de la ferma unui cetãtean din Murgeni, despre care am relatat în exclusivitate la începutul acestui an. Marius Aurelian Profiri si Ionel Paraschiv, acesta din urmã fiind cioban la stâna politistului de frontierã, au fost retinuti pentru 24 de ore de cãtre procurorul de caz, fiind dusi în arestul IPJ Vaslui, urmând ca astãzi sã fie prezentati la Parchetul Bârlad, pentru a se lua mãsurile legale de cãtre procuror. Cel mai probabil vor fi dusi în fata instantei bârlãdene pentru emiterea de mandate de arestare preventivã, fiind acuzati de comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere. Ceilalti doi bãrbati din satul Cârja, ridicati de mascati ieri, au fost lãsati în libertate, având calitatea de martori, nefiind implicati direct în actiunile mafiote ale lui Carbi. Mai mult, am aflat cã acest politist de frontierã are o avere impresionantã, având multe oi, precum si multe terenuri pe care le-a acaparat, se pare, prin actiunile sale mafiote. El este suspect si cã ar fi fost un fel de ”Nas” al mafiei traficantilor de tigãri de contrabandã din zona Murgeni, Cârja, Fãlciu, de unde scotea sume impresionante, cu care si-a „asigurat” averea. Acum urmeazã sã dea socotealã pentru cele fãcute, spre marea satisfactie a multor locuitori din Murgeni.

Pelerinaj pentru a aduce multumiri Politiei Murgeni!

Locuitorii din Murgeni sunt bucurosi cã, în sfârsit, acest politist de frontierã, care a fãcut de râs institutia ce se dezice de faptele lui, a fost luat pe sus de mascati si dus în arestul IPJ Vaslui, urmând sã ajungã acolo unde trebuia sã fie de mult timp: la închisoare! Oamenii nu mai conteneau ieri cu felicitãrile adresate politistilor din orasul Murgeni, care de aceastã datã si-au fãcut treaba ca la carte si au obtinut probe clare care vor duce cu sigurantã la arestarea lui Marius Aurelian Profiri si a lui Ionel Paraschiv. Oamenii veneau la sediul Politiei din Murgeni, intrau si adresau felicitãri politistilor. „Atât vrem, sã vã felicitãm! Multumim cã ne-ati scãpat de acest individ care ne teroriza efectiv. N-am crezut cã vom scãpa de acest Carbi, un dereglat psihic, care ne ameninta cã el va fi stãpânul orasului. Bravo!”, spuneau oamenii politistilor din Murgeni si celor veniti sã-i captureze pe mafiotii incendiatori.