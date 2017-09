Ponta, întrebat dacă are cu ce să-l dea în gât pe Dragnea: „Şi eu pe el, şi el pe mine. Am stat atâţia ani împreună“. Ce a zis la DNA în legătură cu Dragnea

Fostul premier Victor Ponta a recunoscut, la TVR, că a fost chemat la DNA în legătură cu trecerea lacului Belina, printr-o hotărâre de Guvern, în proprietatea Consiliului Judeţean Teleorman. Apoi, lacul a ajuns în proprietatea Tel Drum, firmă controlată din umbră tot de Liviu Dragnea, potrivit presei. Ponta spune că doar s-a apărat în faţa procurorilor, fără a face vreun denunţ împotriva liderului PSD, deşi cei doi politiceni sunt la cuţite. „Am fost întrebat despre ceea ce făceam eu ca premier. M-a întrebat de o hotărâre de Guvern din 2013. Are legătură cu lacul (Belina – n.r) Bănuiam că o să fiu chemat să mă întrebe de ce am semnat pentru acel lac. Eu am semnat ca acel lac să meargă la Consiliul Judeţean. Atât. Nu a venit Dragnea la mine: «dă şi mie lacul ăla pentru Teleorman». Nici nu am citit nota de fundamentare făcută de MDRAP. În 2017 am aflat că a ajuns la Tel Drum acel lac, eu habar nu aveam. Eu am fost să mă apăr pe mine. Nu am făcut denunţ. Eu nu am făcut plângere niciodată împotriva cuiva.”, a spus Ponta la TVR 1. Iată şi un scurt dialog purtat între moderatorul Ionuţ Cristache şi Victor Ponta, care sintetizează perfect legăturile bolnăvicioase dintre politiceni:

Citeste mai mult: adev.ro/owiqy0