Povestea lui Daniel, o poveste tristă!

Daniel s-a născut în data de 17.09.1995 cu sindromul DOWN, spina bifida la coloană, cu cataractă congenitală la ambii ochi.

De la vârsta de 3 ani l-am luat la mine în apartamentul din str Gării 26 din Focșani cu voia părinților. Părinții dispuneau de o garsonieră. Din clasa a III-a am luat-o și pe sora lui Daniel la mine unde a stat până în clasa a VII-a când a venit mama ei din Italia și a luat-o acolo. Daniel în copilărie a suferit și el, ca orice copil de o răceală, o gripă, scarlatină, și altele. Dar amândoi am trecut cu bine peste tot, mai greu sau mai ușor. În anul 2015 am mers la București unde a fost operat la un ochi, iar în 2016 și la celălalt ochi. Operația a fost cu succes. La câteva luni a părut o cataractă secundară, unde s-a intervenit cu laserul. Am reușit toate acestea cu ajutorul dr.Cristi Benguș, cu întrega echipă pe care o conduce, fapt pentru care le mulțumesc. Totul a mers bine până în toamna anului 2016,când Daniel a început să aibă dureri și să nu mai poată merge. Am mers la orotpedie la dr Taban L. Acesta s-a ocupat de tot: ambulanță, tomograf, RMN. Apoi am plecat la București, unde s-a confirmat diagnosticul: cancer (metastază). Am venit acasă și am mers la spitalul oncologic, unde am întâlnit-o pe dr. Groza care m-a internat cu Daniel 3 zile pentru a fi luat în evidență pentru tratament. I-am oferit un plic cu 500 roni pe care i-a refuzat spunând să-i păstrăm că o să avem nevoie de ei. Acest medic s-a purtat cu noi omenește, deasemenea îi mulțumesc. Daniel a îndurat chinuri groznice timp de 8 luni când moartea l-a luat de lângă mine la data de 22.06.2017.

