POZA ZILEI: Toboganul defect, autoritãtile bârlãdene indiferente!

SE AUDE DOMN’ PRIMAR? Pãrintii din Bârlad care-si duc copiii în parcul de joacã din Grãdina Publicã, sunt revoltati cã aparatele de joacã sunt stricate, au podelele rupte, copiii fiind expusi unor riscuri de accidentare iminente. Iatã ce semnaleazã o mãmicã, pe data de 14 octombrie, când a fost în parc cu copilul ei. „Asa aratã toboganul din Grãdina Publicã. Fiul meu era cât pe ce sã cadã printre scânduri. Ar fi cazul ca administratia publicã sã ia mãsuri, deoarece evenimente de acest gen tot au mai fost.”, atentioneazã mãmica pe primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boros. Si comentariile pe acest subiect au început sã curgã. Unul dintre bârlãdeni îndemna pe cei nemultumiti si care-si expun copiii la accidentãri, sã cumere o scândurã si sã repare personal aparatul de joacã, recte toboganul. „Dacã îi plãtim sã întretinã zona de ce sã o facem noi? S-a facut o sesizare si au spus ca o sã repare dar…”, rãspunde un alt pãrinte. „Si eu am mai fãcut câteva poze si le-am pus aici pe grup poate vede cine trebuie dar…. nimic si cred cã are deja luna de când e rupt….. greu tare!!”, comenteazã o altã mamã. „Autoritãtile dorm, nu-i intereseazã de copiii nostri, asteaptã sã treacã mandatul si sã ia banii !”, scrie un alt pãrinte/ Acuma serios domnule primar, chiar nu aveti pe nimeni în subordine care are în fisa postului si aceastã serioasã problemã de mentenantã a parcului de joacã din Grãdina Publicã? Cã nu trebuie sã mergeti personal sã puneti acolo niste scândurele! Trebuie doar sã-l treziti din somn pe cel rãspunzãtor!