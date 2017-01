Pregãtiri pentru noul sezon

AJF Vaslui asteaptã echipele la vizele anuale

“JUDETEANÔ… Începând cu data de 1 februarie, echipele afiliate la Asociatia Judeteanã de Fotbal Vaslui sunt asteptate pentru vizele anuale valabile în anul în curs.

Secretarul General al AJF Vaslui, Gheorghitã Chirica face câteva precizãri legate de aplicarea vizelor anuale. “Cotizatia anualã se va plãti pânã la începerea returului. În vederea dobândirii vizei anuale, cluburile trebuie sã prezinte urmãtoarele documente: a) carnetele de legitimare ale jucãtorilor; b) licentele de jucãtori profesionisti; c) tabelele nominale cu jucãtori (inclusiv CNP); d) contractele încheiate cu jucãtorii profesionisti (dacã nu se aflã în evidenta AJF); e) chitanta de platã a taxei de vizã anualã. Am rugãmintea ca membrii afiliati sã vinã din timp pentru vize pentru a evita îmbulzeala”, a spus Gheorghitã Chirica. Returul Ligii 4 va debuta, cel mai probabil, în prima duminicã a lunii martie. Federatia Românã de Fotbal le-a cerut asociatiilor judetene sã anunte campioanele pânã pe 15 iunie. Dupã primele 11 etape, FC 2007 Gârceni conduce în clasamentul Ligii a 4-a, cu 27 de puncte, urmatã de Pajura Husi (25 de puncte), Vitis Suletea (22 puncte) si FC 2002 Vaslui (18 puncte), formatie care are si un meci mai putin disputat.