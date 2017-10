Pregãtiri pentru noul sezon competitional

ANTRENAMENTE… Aruncãtorii vasluieni, de la C.S “Viitorul” Vaslui, participã la editia din acest an a Grand Prix-ului de aruncãri lungi de la Câmpina. Clubul vasluian va fi prezent cu 12 sportivi si antrenorii Laurentiu Maxim si Ciprian Popa.

An de an, aruncãtorii Clubului Sportiv “Viitorul” Vaslui se numãrã printre protagonistii concursurilor de profil din tarã. Asa va fi si la editia din acest an a Grand Prix-ului de aruncãri lungi care va avea loc la Câmpina, judetul Prahova. Competitia se va desfãsura sâmbãtã, 7 octombrie, iar clubul vasluian va fi prezent cu o delegatie de 14 persoane, dintre care 12 sportivi si 2 antrenori. “Grand Prix-ul de la Câmpina este o competitie pregãtitoare pentru anul 2018. Competitiile pentru un atlet se încheie în luna septembrie, astfel cã suntem nevoiti sã participãm la mai multe turnee cu caracter amical. Si noi vrem sã organizãm o astfel de competitie în luna noiembrie, dar deocamdatã suntem doar la stadiul de discutii”, a declarat antrenorul Laurentiu Maxim.