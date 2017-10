Premierã: în judetul Vaslui se produce asfalt!

PRODUCTIE…Judetul Vaslui se aflã pe harta producãtorilor de asfalt, dupã ce Directia Regionalã de Drumuri si Poduri Iasi a pus în functiune o bazã de ultimã orã. Aceasta face parte din “Trusa de Interventie Rapidã”, recent acizitionatã de CNAIR, produce 90 de tone de asfalt pe orã si va putea fi folositã atât pe timp de iarnã, cât si pe timp de varã. Primul “beneficiar” va fi drumul national DN 15 D, din judetul Neamt. “Baza de productie de la Vaslui creste gradul nostru de independentã la interventii, prin executarea în regie proprie a unor lucrãri de întretinere si reparatii, atât pe timp de varã, cât si pe timp de iarnã”, a declarat inginer Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iasi.

Vesti bune pentru judetul Vaslui, Directia Regionalã de Drumuri si Poduri Iasi a pus în functiune la Vaslui o bazã proprie pentru producerea de asfalt. Acest lucru nu doar cã va aduce mai multe locuri de muncã în judet, dar va accelera si modernizarea drumului national Vaslui-Roman. Statia de asfalt model AMMANN este de ultimã generatie si face parte din „Trusa de Interventie Rapidã”, recent achizitionatã de CNAIR. Aceasta are o productivitate de 90 de tone pe orã, ceea ce înseamnã cã nu vor mai fi scuze pentru întârzierile la asfaltarea si repararea drumurilor. Pânã ca asfaltul produs de noi sã fie pus în judet, prima lucrare ce va fi executatã cu mixturã produsã de aceastã statie este în judetul Neamt. Aceastã lucrare este realizatã în aceste zile pe drumul national DN 15D, sectorul Gâdinti – Negresti, judetul Neamt, unde este turnat un covor asfaltic. Lucrarea este realizatã în regie proprie de cãtre Formatia de productie a DRDP Iasi, înfiintatã recent, cu utilajele de transport si asternere asfalt care au fost achizitionate prin acelasi proiect de dezvoltare al CNAIR. “Baza de productie de la Vaslui creste gradul nostru de independentã la interventii, prin executarea în regie proprie a unor lucrãri de întretinere si reparatii, atât pe timp de varã, cât si pe timp de iarnã. Achizitionarea utilajelor si masinilor pentru constructia de drumuri ne dã posibilitatea sã executãm lucrãri de întretinere de anvergurã si complexitate mai mare decât în trecut pe toate drumurile nationale din Moldova. Consider cã personalul care lucreazã în formatia de productie are capacitatea si experienta de a putea executa orice lucrare preconizatã.”, a declarat inginer Ovidiu Mugurel Laicu, director general regional al DRDP Iasi. (Andrei Manolachi)