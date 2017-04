Premierã în politica localã: alegerile PNL Vaslui se vor desfãsura în… Sala Sporturilor!

ALEGERE… Liberalii mai sparg o barierã conventionalã si aleg, pentru ziua de sâmbãtã, 22 aprilie, o locatie neobisnuitã pentru alegerile interne, alegeri care vor desemna noul presedinte al filialei PNL si noul Birou Permanent Judetean. Sãtui de bãtaia de joc de la Casa de Culturã, acolo unde directorul pesedist Bordeianu se “strãduieste” sã asigure cele mai proaste conditii, atunci când e vorba de PNL, liberalii au cãutat o altã locatie, în municipiul resedintã, pentru alegerile judetene. Asa au ajuns la varianta cu Sala Sporturilor, care are 1.000 de locuri pe scaune, mai ales cã la alegerile interne ale PNL Vaslui participã în jur de 600 de delegati. Este pentru prima datã, în ultimii 27 de ani, când alegerile de la nivel de judet, vizavi de partidele politice, se tin în alt loc decât celebra salã de spectacole a Casei de Culturã. Politicã si sport, am spune noi, mai ales cã, seara, la Sala Sporturilor se desfãsoarã o partidã din Liga Nationalã de Handbal, astfel cã sala se va umple iar de oameni.

Cu un an în urmã, într-o zi friguroasã de primãvarã, ca si acum!, fosta presedintã liberalã, Alina Gorghiu, venea la Vaslui pentru a participa la lansarea candidatilor PNL la alegerile locale. Într-un exces de zel fãrã precedent, cele sase iesiri din Casa de Culturã au stat deschise, din ordinul lui Ionel Bordeianu, important membru PSD, directorul institutiei, astfel cã frigul si curentii de aer au la un pas sã bage în spital liderii PNL din toatã Moldova, veniti la Vaslui. A fost un frig incredibil în sala de sedinte a Casei de Culturã, încât, la un moment dat, fostul copresedinte liberal Vasile Blaga a spus cãtre apropiati, pe scenã: “Vorbiti, mã, cu ãstia de la ISU, spuneti cã dacã ajung ministru le dau tot ce vor, numai sã mai închidã usile, ne nenorocim pe scena asta”. Probabil, acesta a fost motivul care i-a fãcut pe liberali sã caute, pentru alegerile interne de sâmbãtã, o altã locatie, care sã permitã accesul celor 600 de delegati din tot judetul, plus parcare pentru toate masinile. Asa se face cã alegerile pentru Comitetul de Coordonare Judetean (CCJ) al filialei judetene PNL se vor tine, pentru prima datã dupã Revolutie, o premierã absolutã pentru politica localã!, în Sala Sporturilor. Alegerile, în urma cãreia se va stabili noua conducere judeteanã a PNL – adicã functiile de presedinte al organizatiei judetene, primvicepresedintii, vicepresedintii si ceilalti membri ai Biroului Permanent Judetean – ar urma sã înceapã la ora 12.00, urmând a se încheia în jurul orei 17.00, pentru a permite accesul spectatorilor la urmãtorul eveniment. De la ora 18.30, la Sala Sporturilor are loc un meci de handbal din Liga Nationalã, între HC Vaslui si Politehnica Timisoara, astfel cã alegerile vor trebui organizate într-un ritm alert.

Nelu Tãtaru, favorit pentru functia de presedinte al organizatiei judetene

Sustinut de toate organizatiile locale din municipii si orase si de majoritatea comunelor liberale, dr. Nelu Tãtaru are cele mai mari sanse pentru a fi ales în fruntea organizatiei judetene, dupã o perioadã de interimat si discutii în contradictoriu. Atât organizatiile din Vaslui, Bârlad, Husi, Negresti sau Murgeni, dar si organizatiile din Tãcuta, Vetrisoaia, Stãnilesti s.a. au anuntat deja cã îl vor sustine pe Tãtaru. Rãmâne de vãzut ce atitudine va avea deputatul Daniel Olteanu, cel care a avut o atitudine de dispret la adresa filialei locale Bârlad, la alegerile municipale, refuzând sã participe atunci când a realizat cã nu va câstiga aceastã filialã. Este foarte posibil ca Olteanu nici sã nu participe la alegerile de la judet si sã fie desemnat un alt liberal din gasca sa, pentru ca Tãtaru sã aibã contracandidat. Va fi interesant de vãzut si ce atitudine vor avea în continuare primarii-trompetã de la Suletea si Ibãnesti, cei care au condus revolutia anti-Tãtaru, prin tot felul de declaratii belicoase si atitudini rãzboinice la adresa presedintelui interimar. În privinta celor care vor participa la alegerile din 22 aprilie, trebuie sã spunem cã vor fi în salã si vor avea drept de vot membrii liberali care erau înscrisi în baza de date a PNL la data de 31 decembrie 2016 si care au cotizatia plãtitã la zi.