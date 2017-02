Preotul petrecãret din Puiesti: bairam cu lãutari, bãuturã si femei!

DEZMÃT PREOTESC

PE BAROSÃNEALÃ…Preotul de la Parohia Iezer, comuna Puiesti, a fãcut-o latã! Sâmbãtã seara, la Cãminul Cultural “Gheorghe Cucu” din Puiesti, preotul Constantin Maftei a adunat toatã lumea bunã din comunã si a încins o petrecere de zile mari cu mese întinse, dans si lãutari. Acesta si-a serbat ziua de nastere mai ceva ca un flãcãu, având în vedere cã lumea vorbeste cã preoteasa si copilul l-au pãrãsit. Îi urãm si noi cu aceastã ocazie “La multi ani!”, dar din nefericire, preotul Constantin Maftei n-a respectat canoanele bisericesti, care îi explicã foarte clar cã un uns a lui Dumnezeu nu trebuie sã fie petrecãret, ci un exemplu pentru enoriasi de smerenie si virtute!

Mai multi cetãteni din comuna Puiesti ne-au adus la cunostintã cã unul din preotii din comunã, mai precis Constantin Maftei de la Parohia Iezer, s-a petrecut sâmbãtã seara de s-a cutremurat comuna! Preotul si-a aniversat cu mare fast împlinirea a 44 de ani, la Cãminul Cultural “Gheorghe Cucu” din Puiesti, având ca invitati pe primarul comunei, Costel Moraru, câtiva consilieri locali, dascãlii din câteva parohii, precum si alti prieteni si prietene. Chef mare, cu lãutari si boxe date la maxim, din care se auzea în jumãtate de comunã muzicã de petrecere, manele si alte melodii de pahar. Nu mai vorbim de faptul cã la petrecerea preotului Maftei nu a participat …. preoteasa, care, spun gurile rele, l-ar fi pãrãsit pe preot împreunã cu copilul, plecând la pãrintii sãi din altã comunã. Ca urmare, dupã cum spun sãtenii, preotul a dat o mare petrecere, ca sã arate lumii si sotiei, cât de mult “suferã” el de … singurãtate. Am contactat mai multi participanti la petrecerea preotului care ne-au confirmat cã a fost într-adevãr o aniversare frumoasã, cu mâncare aleasã, bãuturã si muzicã pe mãsurã: un DJ si doi lãutari din comuna Puiesti. Preotul a si multumit participantilor pe pagina sa de socializare, pentru cã i-au fost alãturi la aniversarea zilei de nastere.

Preotul Maftei … în chiloti pe Facebook!

În afarã de faptul cã un preot, prin Regulamentul BOR si Canoanele Bisericesti impuse unui uns al Domnului, nu are voie sã petreacã, sã bea în exces, sã preacurveascã si alte alea lumesti, preotii nu au voie nici sã se scãlâmbãie pe retelele de socializare, expunându-se în diferite ipostaze indecente. Preotul Constantin Maftei însã se aratã în toatã splendoarea sa, în pantaloni scurti si tricou… Nu vezi o îndemnare la pocãintã, la milostenie, un sfat preotesc … nimic! Doar popa în chiloti…. de varã, slapi, tricou, marea, stâncile si cei doi dinti din fatã ai preotului Constantin Maftei. Am încercat sã luãm legãtura cu el, prin telefon, dar nu a rãspuns apelurilor noastre repetate, pentru a-si expune punctul de vedere referitor la faptul cã lumea din sat este revoltatã de petrecerea fãcutã în vãzul tuturor si de expunerea lui indecentã pe pagina de socializare.

Preotii nu au voie sã petreacã asa, în public!

Am contactat si câtiva preoti pentru a vedea dacã ceea ce a fãcut preotul Constantin Maftei este admis de Bisericã, adicã petrecere cu paranghelie de ziua lui, în Cãminul Cultural, expunere … în chiloti în public. Sub rezerva anonimatului, câtiva dintre ei ne-au spus, dupã ce si-au fãcut cruce auzind isprãvile preotului paroh de la Iezer, cã nu este normal ceea ce face. “Nici vorbã, nu este voie de asa ceva. Cititi Regulamentul BOR cã este pe site-ul Episcopiei Husilor! Nu se face asa ceva, un preot nu are voie sã bea în exces în public, sã petreacã, sã preacurveascã. Nu, categoric ce-a fãcut nu este normal”, ne-a spus un preot din Bârlad. “Si preotii sunt oameni, fac greseli. Cad în ispitã. E bine ca pe viitor sã fie mai rezervat, cã el e un exemplu pentru oamenii din comunã. Altceva nu stiu ce as putea spune”, a precizat un alt preot, mai bãtrân si cu fricã de Dumnezeu. Bun sfat!