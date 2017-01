Presedintele PNL Vaslui îi dã cu tifla lui Dragnea: “Cred cã PSD nu a terminat campania electoralã”

CONFRUNTARE… Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sare din nou la “gâtul” fostului Guvern. Dragnea sustine cã în bugetul statului existã o gaurã de 10 miliarde de lei. Dacian Ciolos nu întârzie sã aducã o replicã acuzatiilor: “Pentru orice om cu minime cunostinte economice, o astfel de “gaurã” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decât cele prognozate si, oricum, ar fi trebuit sã se regãseascã în deficitul bugetar – ceea ce nu este cazul. Aceastã “gaurã” NU existã”, explicã acesta pe pagina sa de Facebook. Si liberalii vasluieni sar în apãrarea lui Ciolos. “Ca de fiecare datã, Guvernul PSD-ALDE spune cã problema e la altii, nu cã ar fi vina lor”, spune Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui.

Conflictul dintre noul Guvern condus de alianta PSD-ALDE si fostul Guvern compus din tehnocratii alesi de Dacian Ciolos continuã. Duminicã, 8 ianuarie, în timp ce era invitat la o emisiune de televiziune, Liviu Dragnea a sustinut cã va face o comisie parlamentarã care sã cerceteze o gaurã, în bugetul de stat, în valoare de 10 miliarde de lei. Bineînteles, vinovatii sunt, dupã cum spune liderul PSD, premierul Dacian Ciolos, Ministrul Finantelor, Ministrul Fondurilor Europene, din vechiul Guvern, precum si seful ANAF si Presedintele Consiliului Fiscal. “Cinci persoane ar trebui sã fie chemate prioritar. Premierul, Ministrul Finantelor, Ministrul Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fiscal. Sã vedem si cum presedintele de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat cã aceste date sunt reale. Sã iasã la ivealã adevãrul ultimelor zile din acest an si de ce s-a evitat si întârziat instalarea noului guvern”, a spus Dragnea. Nici presedintele Iohannis nu scapã de acuzatiile presedintelui Camerei Deputatilor: “Din pãcate, Klaus Iohannis nu a cerut explicatii premierului Ciolos sau ministrului Anca Dragu pentru ce s-a întâmplat la Finante la finalul anului. O sã le cer eu, luni. Vom face o comisie parlamentarã de anchetã pentru cã este ilegal ce s-a întâmplat acolo. Au fãcut o rectificare pozitivã în noiembrie. Acum totul ne aratã cã veniturile sunt mai mici. Asta e ilegal. Cine a mintit trebuie sã plãteascã. Bugetul are o gaurã de 10 miliarde de lei. Asta trebuia sã cearã presedintele. Vom cere noi însã aceste explicatii. I-am cerut ministrului de Finante sã facã o verificare clarã în minister. Vom face o comisie de ancheta parlamentarã imediat”, a declarat Liviu Dragnea.

“Bugetul tãrii nu este un sac fãrã fund si nici nu poate fi administrat haiduceste…”

Pe pagina sa de Facebook, fostul premier a rãspuns acuzatiilor aduse de Liviu Dragnea. Acesta îl acuzã pe liderul PSD cã încearcã, prin aceste acuzatii, sã acopere neputinta aliantei PSD-ALDE de a respecta promisiunile fãcute în campania electoralã. “Confruntat probabil cu câteva cifre si realitãti ale economiei românesti pe care eu le tot spun de câteva luni, constient cã nu stie pe unde sã scoatã cãmasa ca sã acopere financiar promisiunile fãcute în campania electoralã, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie si anuntã cã ar fi gãsit, citez, “o gaurã de zece miliarde în buget”. Pentru orice om cu minime cunostinte economice, o astfel de “gaurã” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decât cele prognozate si, oricum, ar fi trebuit sã se regãseascã în deficitul bugetar – ceea ce nu este cazul. Aceastã “gaurã” NU existã. Realitatea este cã în 2016 veniturile au fost mai mari decât în 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat si aprobat de Parlament odatã cu bugetul pentru anul trecut. Mai mult, în decembrie am rambursat integral firmelor TVA în valoare de 2,1 miliarde de lei, fãrã a lãsa presiune pe bugetul anului urmãtor, cum se obisnuieste, tocmai pentru a usura povara noului Guvern. Restul sunt povesti. De altfel, în 2017 este alt buget. În caz cã anul acesta nu îsi poate onora promisiunile electorale, domnul Liviu Dragnea nu poate da vina pe bugetul de anul trecut. Dar, nu-i asa, domnul Dragnea nu se încurcã în detalii. În rest, este acelasi mod de lucru folosit de PSD si cât timp am guvernat: tehnocratii sunt de vinã. PSD îsi acoperã nerealizãrile si promisiunile mincinoase cu diversiuni si propagandã. Bugetul tãrii nu este un sac fãrã fund si nici nu poate fi administrat haiduceste, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastrã populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit si plãtesc taxe, ne veti îndatora tara si viitorul. Chiar asa, de ce nu ati spus în campanie cã veti creste taxele pentru o parte dintre angajati si ati fãcut acest lucru în a doua sedintã de Guvern?”

“PSD încã nu a terminat campania electoralã…”

Cu un procent de 57 % din voturi, pesedistii de la Vaslui au luat tot ce se putea lua, în plan electoral. Promisiunile din campanie scârtâie, acum, dupã instalarea noului Guvern, ceea ce aratã faptul cã totul a fost de fatadã. Promisiunile populiste încep sã cadã una câte una în zona crepuscularã a campaniilor politice din ultimii 27 de ani. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, considerã cã Liviu Dragnea a uitat cã s-a terminat campania electoralã si încã încearcã sã punã opozitia în o luminã proastã. “Ultimele acuzatii aduse de Liviu Dragnea sunt rezultatul unei campanii electorale care nu se mai terminã. Acum observã si ei cã nu îsi pot respecta promisiunile populiste si cautã un tap ispãsitor. Mereu am fost alãturi de Guvernul lui Dacian Ciolos si, asa cum se întâmplã de obicei, Guvernul PSD-ALDE bate cu pumnul în masã si spune cã problema este la cei dinaintea lor, si nu la ei. Noi am lãsat o Românie puternicã în mâinele lor si vom vedea la sfârsitul anului dacã vom fi pe drumul cel bun sau dacã am fãcut pasi înapoi”, a declarat Nelu Tãtaru, pe marginea acestui scandal. (Andrei Manolachi)