Prima editie a Zilelor Comunei Pungesti a fost un real succes!

SÃRBÃTOARE…Primarul comunei Pungesti, Voina Vasile, a reusit sã organizeze douã zile de vis, timp în care localnicii au petrecut pânã la înserat. Pe lângã concerte, micul bâlci amenajat în apropierea primãriei si taifasurile de la mesele teraselor, pungestenii au sãrbãtorit si valorile literare din comunã. În cadrul unui simpozion cultural, pe care organizatorii îl considerã unic în zona judetului Vaslui, au fost invitati mai multi scriitori ce au vãzut lumina zilei în arealul comunei. Scriitori precum Stefan Boboc (Pungesteanu), Constantin Bordeianu, colonel r. Olga Elionora Loghin si Georgeta Simion si-au prezentat lucrãrile literare si sursele lor de inspiratie, în care se regãsea si comuna Pungesti. Promotorii acestei actiuni au fost etnologul Dan Ravaru si consilierul local al Comunei Pungesti, Stefan Catichi, împreunã cu scriitorul Stefan Boboc. Imediat dupã întâlnirea cu scriitorii locali, primarul Voina Vasile a dat drumul la distractie, pe scena din Pungesti. Artistii si tinerele talente locale, alãturi de fanfare, au dat tonul petrecerii ce a continuat pânã seara.

Cu ocazia împlinirii celor 580 de ani de existentã a comunei lor, pungestenii au petrecut douã zile si douã nopti. De prima zi de sãrbãtoare s-au bucurat cei din localitatea Armãsoaia, care au petrecut cu fast si voie bunã, în prima editie a Zilelor Comunei Pungesti. Trupe si talente locale au adus pofta de distractie armãsenilor care au petrecut pânã dimineatã. În a doua zi, a fost rândul pungestenilor sã îsi îmbrace cele mai bune tinute si sã participe la festivitãtile pregãtite de Primãria Comunei Pungesti. “Zilele Comunei Pungesti s-au desfãsurat în perioada 29-30 august. Prima zi de sãrbãtoare a avut loc în satul Armãsoaia, de la ora 13:00, programul constând într-un spectacol de muzicã popularã si lãutãreascã, interpretii si trupele fiind talente locale. Ieri, cu ocazia hramului de la biserica din localitatea Pungesti, am avut o actiune culturalã, de la ora 10:00, în care împreunã cu domnul Dan Ravaru, ne-am bucurat de talentele literare pe care comuna noastrã le-a oferit României. În continuarea actiunii culturale, pungestenii s-au bucurat si ei de interpretii locali, s-au adunat pe terasele amenajate de noi, iar copiii s-au bucurat de mini-bâlciul instalat de noi. Sper ca oamenii sã se fi simtit foarte bine cu ocazia acestui eveniment, si promit cã anul viitor va fi mult mai frumos”, ne-a povestit primarul comunei, Voina Vasile. Iatã cã primarul nu are de ce se teamã, localnicii au apreciat munca primãriei si abia asteaptã editia de anul viitor. “Multumim mult primãriei pentru spectacole si pentru cã se gândesc si la noi. E foarte bine ce au fãcut. S-au gândit la toti. Copiii se joacã pe trambulinã, tinerii stau la concert si danseazã în fata scenei, iar noi, ãstia mai bãtrâni, stãm la terasã si ne bucurãm de atmosfera frumoasã”, ne-a povestit un localnic din Pungesti. E adevãrat cã distractia nu a contenit decât dupã lãsarea serii, iar multi dintre ei erau de pãrere cã mai mergea o zi.

Înainte de petreceri, o lecturã plãcutã cu valorile comunei!

Cu putin înainte de startul concertelor, în Primãria Pungesti a avut loc o actiune unicã în care au fost scoase în evidentã talentele literare ale comunei. La simpozion au fost prezenti scriitorii Stefan Boboc, Constantin Bordeianu, colonel r. Olga Elionora Loghin si Georgeta Simion, care si-au prezentat lucrãrile literare si sursele lor de inspiratie, în care se regãsea si comuna Pungesti. Cu totii sunt fii si fiice ale comunei, iar operele lor scot în evidentã viata în societatea pre si post comunistã, viata la tarã, lupta cu asuprirea stalinistã si inegalitãtile din acele vremuri. Alãturi de cãrtile autorilor enumerati mai sus, în holul primãriei, au mai fost prezentate si cãrtile autorilor locali Elena Simona Albãstroiu, Constantin Husanu, Paula Lavric, Ioan Mititelu, Mihai Ciprian Picioroagã, Silviu Sanie, Mihaela Cezarina Scutaru, Grigore Toloaca si Nicolae Viziteu. “Din documentul din 1437, de la 15 mai, comuna Pungesti este mentionatã, de cãtre cei doi domnitori din acea perioadã, Ilie I si fratele sãu Stefan al Doilea, ca fiind propietatea Boierului Tofan. Lui i se dãruiau cinci sate pe Valea Racovei, în localitatea Pungesti fiind casa boierului. Iatã cã se împlinesc 580 de ani de existentã, si cu aceastã ocazie am decis sã scoatem în evidentã valorile culturale ale comunei prin acest simpozion cultural. Tin sã îi multumesc foarte mult domnului Dan Ravaru care a fost sufletul acestei actiuni. Dânsul m-a tras de mânecã acum douã luni de zile, spunând cã a primit o ofertã din partea domnului Stefan Boboc, care i-a propus sã organizeze împreunã o întâlnire la Pungesti. De aici am intervenit eu. Le-am spus cã stiu o sumedenie de scriitori care sunt din zona noastrã si am adus mai mult decât ar trebui. Am fost ajutat si de directoarea scolii care a venit împreunã cu câteva cadre didactice. Per total, consider cã a fost o întâlnire de suflet si mã bucur cã oamenii au avut rãbdare si au ascultat povestile poetilor si prozatorilor ce îsi au rãdãcinile în Pungesti”, ne-a explicat consilierul local al comunei Pungesti, Stefan Catichi.

Andrei Manolachi