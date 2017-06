Prima plată a Primăriei pentru centrale termice de apartament

La aproape două luni şi jumătate de când CL Galaţi a adoptat, pentru prima oară, decizia privind acordarea de ajutoare financiare de 3.000 de lei pentru gălăţenii care se debranşează şi vor să îşi cumpere alte sisteme de încălzire a locuinţei, Primăria Galaţi anunţă că a fost semnată prima dispoziţie de plată.

“S-a semnat prima dispoziţie de plată către beneficiar în cadrul programului de acordare a ajutorului financiar din partea Primăriei Municipiului Galaţi către cetăţenii municipiului pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de producere a apei calde şi căldurii. Este vorba despre o plată care se va realiza prin mandat poştal”, a informat, marţi, Biroul de Presă al Primăriei. Acesta spune că până acum au fost înregistrate 3.785 de dosare pentru acordarea de ajutoare financiare de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem alternativ de încălzire şi apă caldă, iar astăzi alte 252 de dispoziţii sunt la semnat.

Reamintim faptul că CL Galaţi a aprobat pe 9 iunie acordarea unui ajutor financiar de 3.000 lei pentru achiziţionarea unui sistem de încălzire şi apă caldă alternativ pentru cei care depind de sistemul centralizat de termoficare. Un proiect similar a fost adoptat şi pe 12 aprilie, odată cu adoptarea unei hotărâri de suspendare pe termen nedeterminat a funcţionării sistemului centralizat de termoficare, dar aceasta din urmă a fost atacată în instanţă de prefect. Astfel, pe 9 iunie, consilierii locali au decis să revoce această hotărâre de suspendare a funcţionarii sistemului centralizat de termoficare, însă au adoptat noi măsuri printre care şi cea privind acordarea de ajutoare financiare în continuare. Pot beneficia de aceste ajutoare persoanele singure care are un venit net mediu lunar sub 2.500 lei; familiile formate din 2 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 2.000 lei; familiile formate din 3 membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.700 lei; familiile formate din 4 sau mai mulţi membri care au un venit net mediu lunar pe membru de familie sub 1.450 lei. Din totalul celor circa 98.000 de locuinţe din municipiul Galaţi, în primăvară erau circa 35.000- 36.000 de apartamente branşate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde menajere şi căldurii, din care doar circa 25.000 de apartamente sunt şi locuite efectiv.

