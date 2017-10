Prima provocare pentru noul episcop al Husilor

SOLICITARE… Abia întronizat, proaspãtul Episcop al Husilor, PS Ignatie, a fãcut un tur prin toate protopopiatele si cele mai importante orase din judetul Vaslui, pentru a lua pulsul preotimii si a afla cum privesc credinciosii relatia cu Eparhia. Ce a descoperit încã nu stim, i-a fost alãturi în acest periplu Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, ÎPS Teofan, care l-a prezentat peste tot. Dupã ce a anuntat cã vrea sã discute cu presa din judet, de la care vrea sã afle care sunt principalele probleme semnalate de mass-media în ultimii ani, Episcopul Ignatie a atras atentia si ctitorilor de biserici, care ar dori sã discute cu înaltul ierarh, în urmãtoarea perioadã. “Am vãzut cã Prea-Sfintitul Ignatie doreste sã stea de vorbã cu toatã lumea. Cred cã si noi, ctitorii de biserici, am putea sã mergem la o discutie cu Prea-Sfintia Sa, sã-i spunem necazurile si modul în care am fost tratati de fostul episcop si sã vedem cum putem ajuta Eparhia pe viitor. Suntem multi ctitori de biserici care nici nu am fost bãgati în seamã de cel care acum a ajuns un simplu monah, Onilã, am ridicat biserici frumoase în tot judetul, cred cã am merita sã fim ascultati si noi”, spune un ctitor de biserici, într-un mesaj adresat Episcopului Husilor. La Corni Albesti, în satul natal al fostului episcop, biserica sfintitã în 2016 a înghitit zeci de miliarde de lei vechi din fondurile Eparhiei, pentru cã fostul episcop dorea sã rãmânã în amintirea consãtenilor sãi drept un filantrop. Ori, oamenii din Corni Albesti considerã cã Onilã i-a fãcut de rusine si nu vor sã-l mai vadã prin sat. Mai mult, unii dintre fiii locului spun cã vor sã dea jos placa de pe bisericã, în care Onilã apare drept unicul binefãcãtor si constructor. “Sunt foarte multi oameni din sat sau care provin din comunã, care au ajutat la ridicarea bisericii. Ori, acest Onilã s-a trecut drept singurul ctitor, fãrã sã se ia în calcul eforturile noastre. Cerem schimbarea acestei plãci cu una corectã, în care sã aparã toti cei care au contribuit la bisericã”, explicã un fiu de-al satului, care a ajutat la ridicarea bisericii, dar pe care Onilã nici nu l-a bãgat în seamã.