Primarii amânati cu rectificarea bugetarã, Buzatu spune cã nu mai sunt bani

BLOCAJ… Zeci de primãrii din judetul Vaslui au mari probleme cu banii de salarii sau de functionare. La o sedintã cu cei 86 de primari din judet, la întrebarea “Existã primãrie care are probleme cu salariile?” au ridicat mâna în jur de 40 de primari, semn cã situatia este criticã. Singura sansã a edililor de a obtine bani în plus de la Guvern este legatã de o listã cu dorinte de Crãciun, pe care Tudose s-o citeascã si sã le satisfacã cererile, destul de numeroase în acest moment. Unele primãrii sunt în situatia de blocare a conturilor, altele spun cã nu mai au bani deloc si cã nu vor putea achita salariile în decembrie. La toate solicitãrile conducãtorilor de primãrii, Buzatu are un singur rãspuns: “Guvernul nu mai are bani, trebuia sã vã asigurati banii de salarii de la începutul anului”.

Multi primari din judetul Vaslui ar putea apela la o reducere a salariilor, anul viitor, desi riscã revolte în institutii. În multe UAT-uri vasluiene s-a ajuns ca o femeie de serviciu sã ajungã la un salariu de 2.300-2.500 de lei, acolo unde s-au aplicat majorãri salariale la maxim. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, unul dintre liderii importanti ai partidului de guvernãmânt, îi avertizeazã pe primari sã nu mai spere la rectificãri bugetare, cum se întâmplau în anii trecuti. “Ideea cã “Lasã cã vine o rectificare, nu mã lasã Guvernul fãrã bani de salarii” a dispãrut. Asta trebuie sã înteleagã toti primarii din judetul Vaslui. Nu mai sunt posibile asemenea manevre financiare, s-a schimbat legea. Cred cã primarii trebuie sã meargã acolo unde sunt banii, pentru a face investitii, pentru cã va fi destul de greu sã gãsim fonduri la Guvern. Existã un program national de dezvoltare localã, care trebuie dus la capãt, vor mai fi si alte portite. Problema este cã nu întotdeauna cei din aparatul primãriilor citesc legile integral si de aceea ne trezim cu tot felul de chestiuni. Sunt controale ale Curtii de Conturi, care scot la ivealã tot ceea ce s-a fãcut rãu în institutiile respective. Gestionarea defectuoasã a banilor publici îi va face pe cei vinovati sã plãteascã”, a spus Buzatu. Acesta i-a sfãtuit pe primari sã-si pregãteascã bugetele pe 2018, prin asigurarea salariilor pe tot anul viitor, pentru a nu se mai ajunge în situatia de acum. “Nu le mai dã nimeni bani de salarii, dacã nu îsi programeazã bugetul de salarii pe anul viitor, integral. Le-am adus la cunostintã situatia, tuturor primarilor”, mai spune seful CJ Vaslui.