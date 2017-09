Primarii vasluieni asteaptã cu sufletul la gurã rectificarea bugetarã

NEVOI… În maxim 2 sãptãmâni de zile, primarii vasluieni vor afla care sunt sumele de care dispun la rectificarea bugetarã, a doua din acest an si cea mai asteptatã, date fiind o serie de situatii care s-au modificat în varã, cazul legii salarizãrii unitare a personalului bugetar. Nimeni nu stie, în acest moment, care sunt cifrele absolute de la rectificare, la nivel de administratie localã, desi se fac tot felul de calcule. Ceea ce se stie este cã Ministerul Agriculturii, cel de Interne, Administratia Prezidentialã, serviciile secrete si cele douã camere ale Parlamentului sunt printre institutiile care primesc bani în plus la actuala rectificare bugetarã. Veste bunã si pentru firmele si producãtorii individuali care au depus cereri de subventie la APIA Vaslui, pentru cã acestia vor primi banii pe subventii pânã în iarnã.

„Ca urmare a cresterii economice de 5,8%, fatã de 5,2% cum a fost în vedere la elaborarea bugetului pe acest an, se propune o majorare si o suplimentare a cheltuielilor la Ministerul Agriculturii, cu suma de 1,775 miliarde de lei pentru schemele de plãti directe pe suprafatã. Aceste sume vor asigura integral plata în avans pentru înfiintarea culturilor din 2018. Totodatã, se va asigura cofinantarea programelor din PNDR 2014-2020″, a spus ministrul Finantelor. Ce înseamnã asta? Cã miile de fermieri vasluieni si firmele agricole îsi vor primi banii pentru cererile depuse la subventii în octombrie sau noiembrie, ceea ce ar fi un real ajutor pentru agriculturã. De asemenea, la Ministerul Afacerilor Interne va fi un plus de 1,160 miliarde lei în principal pentru asigurarea mentenantei aeronavelor si a echipamentelor pentru interventie si plata drepturilor salariale si pensiilor. Ministerul Sãnãtãtii are un plus de 207 milioane lei pentru plata salariilor personalului medical, în timp ce Ministerul Muncii are un plus de 95,9 milioane lei, iar cheltuielile se majoreazã cu 795 milioane de lei pentru plata drepturilor de asistentã socialã si crestere a copiilor. La Ministerul Finantelor va fi rectificare pozitivã de 426 milioane lei pentru drepturile salariale, la Ministerul Justitiei un plus de 357 milioane lei pentru drepturi salariale si hotãrâri judecãtoresti, iar la Ministerul Mediului de Afaceri este alocatã suma de 247 milioane de lei pentru programele de sprijin a IMM-urilor. La Ministerul Dezvoltãrii Regionale, cel care va stabili sumele de platã în conturile primãriilor, la rectificarea din septembrie, diminuãri s-au fãcut doar în contul proiectelor cu finantare din fonduri europene. Aceastã tãiere a fost motivatã de aprobarea cu întârziere a bugetului de stat pe anul 2017, de faptul cã s-au întârziat procedurile de achizitie, de aceea a determinat un grad redus de executie bugetarã pe primele 8 luni de zile. „Noi asteptãm cu mare nerãbdare aceastã rectificare. Nu stim nimic, încã, despre banii pe care îi vom primi. Avem colegi care rãmân fãrã bani de salarii, alti colegi primari care au proiecte cu finantare europeanã, dar nu au bani de cofinantare, sunt multe nevoi, în special în mediul rural”, spune Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu, presedintele Asociatiei comunelor din România, filiala Vaslui.