Primarul Ciupilan nu a vrut sa fie Mos Craciun pentru tinerii care asteapta ANL-urile!

POTICNELI ….ANL-urile cele noi, construite la Husi, intr-o fundatura, la iesirea din oras spre Bunesti-Averesti sunt gata si ar fi trebuit date de ceva vreme in folosinta, insa nici pana acum acestea nu au ajuns la beneficiari! Cauzele sunt diverse, dar una dintre ele se refera la faptul ca nici pana acum, desi ar fi trebuit, locuintele nu sunt bransate la reteaua de gaz. Primarul Ioan Ciupilan sustine ca nici la sistemul de apa-canal nu ar fi bransate noile ANL-uri. “Dupa 1 ianuarie 2017 vor fi date in folosinta”, sustine, la misto, primarul Ciupilan.

Beneficiarii de apartamente ANL din municipiul Husi, care au crezut ca vor petrece Craciunul in locuinta mult visata, si-au luat gandul de la aceasta bucurie! Nici vorba ca locuintele sa fie repartizate anul acesta, mai ales ca blocurile nu au nici macar la aceasta ora bransamentul la re]eaua de gaz realizat. Teoretic, se mira oamenii, intarzierea este de neinteles, intrucat constructorul a finalizat lucrarile de o buna perioada de timp, Primaria avand datoria sa asigure in scurt timp utilit\]ile. Nu s-a intamplat asa, desi, asta-vara, primarul Ciupilan i-a certat rau pe membrii comisiei de repartizare a locuintelor ANL, ca nu sunt mai operativi si nu stabilesc mai repede lista finala. Se punea problema unei cat mai grabnice predari a apartamentelor catre beneficiari, intrucat, spunea alesul, in caz contrar, Primaria va fi obligata sa asigure paza, ceea ce ar fi un lucru destul de costisitor. Intre timp, ceva s-a schimbat, caci desi beneficiarii ar vrea sa primeasca locuintele mai repede, Primaria nu mai vrea sa se sileasca.

Ciupilan: “dupa 1 ianuarie 2017, apartamentele ANL cele noi vor fi predate catre beneficiari”

“Nu sunt inca bransate la reteaua de gaz cele peste 60 de locuinte ANL de pe strada Husi – Iasi. Nici la sistemul de apa nu sunt bran[ate. Urmeaza sa fie facute, in urmatoarea perioada. In prezent se lucreaza la bransamentul pentru energia electrica. In ceea ce priveste lista cu beneficiari, comisia a finalizat-o de curand. Trebuie spus, in mod oficial, ca apartamentele nu au fost inca predate de ANL. Urmeaza sa se intruneasca comisia si sa fie indeplinita procedura in acest sens. In tot cazul, dupa 1 ianuarie 2017, apartamentele ANL cele noi vor fi predate catre beneficiari. Nici nu as fi vrut sa le predau pana acum, ca sa nu spuna nimeni ca dau apartamentele in campania electorala”, a spus sarcastic primarul Ioan Ciupilan.