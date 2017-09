Primarul comunei Rafaila, încoltit de politistii rutieri de la Bârlad!

GHINION… Costicã Fânaru, primarul comunei Rafaila, s-a confruntat ieri dupã-amiazã cu vigilenta excesivã a politistilor rutieri din Bârlad. La rândul lor, rutieristii bârlãdeni au dat de un primar ce nu cunoaste Bârladul, dar nici frica de politie. De aici pânã la un mic scandal „diplomatic” între primarul comunei Rafaila si politisti n-a fost decât un pas. Primarul a fost amendat pentru douã infractiuni, a refuzat sã semneze procesul verbal, acuzând politistii de exces de zel si autoritate, precizând cã va contesta amenzile în instantã. Politistii au precizat cã primarul a încãlcat Codul Rutier, întorcând pe loc nepermis si a refuzat sã se legitimeze.

Pe scurt, primarul Costicã Fânaru a venit în Bârlad sã aducã niste acte unui primar din zonã. Si-au dat întâlnire la Casa de Culturã a Sindicatelor, dar cum pe-acolo este un drum cu sens unic, primarul de la Rafaila s-a cam pierdut si s-a trezit pe la sediul ANAF, cãutând sã parcheze. Cum a aflat cã tocmai a depãsit Casa de Culturã, primarul s-a urcat în masinã si a întors … în loc nepermis. Pe fazã erau doi politisti de la Politia Rutierã Bârlad, care l-au oprit pe primar, nestiind cine-i soferul, si i-au spus cã a întors pe loc nepermis, cerându-i actele. Si de aici începe … contradictia. Ce spune primarul Costicã Fânaru: „Eu am bãgat masina aici, la ANAF, pe alee si am întors sã caut loc de parcare, când m-au oprit domnii de la politie si mi-au cerut actele. Eu le-am spus cã nu am actele la mine, cã am plecat în grabã spre Bârlad, dar le spun cine sunt si pot sã verifice. M-am trezit cã mã bruscheazã, eu având protezã la sold, de la un accident. Au vrut sã mã încãtuseze, eu le-am spus cã o sã chem presa si m-au dus la sediul Politiei Bârlad. Aici mi-au întocmit un proces verbal de contraventie, dar le-am zis cã vin mai târziu sã semnez pentru cã astept presa. Am sã contest în instantã procesul verbal, o sã-mi scot si certificat medico-legal cã m-au bruscat si mi-au întors soldul, mã duc mâine la medic si o sã-i dau în judecatã”, a spus primarul Costicã Fânaru. Acesta are si un martor, care ne-a precizat si nouã cã lui nu i-a plãcut cum au vorbit politistii cu domnul primar si cã va spune la instantã ce-a vãzut.

Politistii neagã acuzatiile primarului de la Rafaila

La sediul Politiei Bârlad, între primarul Costicã Fânaru si cei doi politisti de la Biroul Rutier Bârlad a avut loc încã un schimb mai acid de replici. Politistii au negat vehement cã l-au bruscat. „Eu v-am spus cine sunt, v-am spus cã ati întors pe loc nepermis si v-am cerut documentele de identitate si cele ale masinii. Dumneavoastrã mi-ati spus << Nu am actele la mine, ia-mi numãrul de la masinã si gata>>. Ati refuzat legitimarea, ati încãlcat si codul rutier, ne-ati vorbit urât, asa cã v-am invitat la sediul politiei, nu v-am bruscat. V-am pus sã suflati în etilotest, care a iesit negativ, asta este datoria noastrã fatã de soferii care comit nereguli. Dacã nu sunteti multumit, contestati în instantã amenzile”, a spus politistul care l-a amendat pe primar. „A fost amendat pentru cã a întors pe loc nepermis si pentru refuz de legitimatie. Este dreptul cetãteanului sã conteste amenzile primite în instantã”, a spus Silvia Manta, purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui.