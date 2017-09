Primarul de la Murgeni prins cu minciuna, pentru 30 de lei îsi pierde scaunul!

Hapsânul Buta, afarã din primãrie!

STRÂNGÃTOR…Si primar, si presedinte al Consiliului de Administratie la spital, Ioan Buta a “muls” bani de peste tot!

INCOMPATIBILITATE… Agentia Nationalã de Integritate anuntã cã primarul orasului Murgeni, Ion Buta a fost gãsit incompatibil. Conform Agentiei de Integritate, în perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, edilul a exercitat simultan functia de primar si cea de presedinte a Consiliului de Administratie a Spitalului de Psihiatrie Murgeni, încãlcând astfel prevederile legale. Întrebat de aceste aspecte, primarul Buta spune cã nimic nu este adevãrat si cã totul este o eroare, fãcutã cu rea-credintã, de cãtre fosta directoare a spitalului. Dar, adevãrul este cu totul altul. Conform unor surse din primãrie, la fiecare sedintã a Consiliului de Administratie la care participa si primarul Buta, acesta era retribuit cu suma de 30 de lei, bani care nu se regãsesc în declaratia sa de avere si interese. Dacã va fi gãsit vinovat si de instantele de judecatã – fãrã îndoialã, Buta va contesta la instantã decizia Agentiei de Integritate – primarul riscã sã fie trimis acasã. Interesant este cã, mai spun sursele noastre din primãria Murgeni, primarul Buta a plecat imediat la Bucuresti, pentru a-si rezolva problema personalã, cu Dusterul de la primãrie, plãtit din banii contribuabililor. Si mai interesant, se pare cã si viceprimarul Mihai Bors ar fi intrat în vizorul organelor de anchetã, pentru cã sãptãmâna trecutã si acesta a primit documente de la ANI, prin care se solicitã informatii legate de activitatea sa în primãrie.

Scandal fãrã precedent în primãria de la Murgeni, acolo unde primarul Ioan Buta riscã sã plece pe usa din dos a institutiei, dupã un scandal în care edilul este dovedit cã nu are niciun scrupul, când este vorba de banul public. Se pare cã medicul Maria Otel, fostul director al spitalului de la Murgeni, l-ar fi trecut în acte fãrã sã existe o decizie a Consiliului Local în spate, motivat de faptul cã aceeasi functie o detinea si fostul primar al Murgeniului si între cei doi relatii nu ar fi chiar cordiale. “Nu existã niciun act oficial în acest sens si numele meu a apãrut pentru cã o doamnã doctor m-a trecut în niste acte. A avut un spin împotriva mea si cred cã încã îl mai are, dar eu am participat la sedintele Consiliului de Administratie doar în calitate de invitat. Abia astept ca ANI sã-si facã treaba si sã ajungem în instantã. Plus cã eu cred cã Agentia ar trebui sã se ocupe de treburi mai serioase”, spune edilul Ioan Buta. Conform unei Hotãrâri a Consiliului Local Murgeni, nr. 29/2010, au fost numiti în C.A. al spitalului din oras, fostul primar Jenicã Panica, Carmen Bahrim, sefa serviciului de buget-finante, si Alexandru Filiutã, secretarul Primãriei Murgeni. La alegerile din 2012, Ioan Buta ajunge primar si este înlocuit fostul primar în Consiliul de Administratie cu noul primar, Ioan Buta, fãrã ca acesta sã obiecteze în vreun fel. S-a instalat la conducerea Consiliului de Administratie al spitalului, primind remuneratie de 30 lei pe sedintã. Mai mult, în 2014, în iunie, spitalul primea o adresã din partea Primãriei Murgeni, nr. 6440/6.06. 2014, prin care se aducea la cunostintã conducerii cã, prin HCL 30/2014, CL Murgeni a stabilit cã doi consilieri locali, si anume Dan Cain si Dumitru Necula, precum si primarul Ioan Buta fac parte din Consiliul de la Administratie de la spital. Dar, surprizele nu se opresc aici.

Ponta i-a dat un sac de bani, dar si-a bãtut joc de fonduri

În 2015, orasul Murgeni a primit cel mai mare buget din istoria orasului, în jur de 5 milioane lei (50 miliarde lei vechi). Vãzând puhoiul de bani revãrsat peste primãrie, edilul Ioan Buta a “îngrãsat” conturile firmelor sale de casã, gen Tivico Impex Sãrãteni, Geo Myke Iasi si altele, cu milioane de lei. Am demonstrat asta pe baza unui raport al Curtii de Conturi de la Vaslui, în care se spunea, negru pe alb, cã primarul Buta si-a bãtut joc de banii dati de fostul guvern Ponta, fãrã nicio jenã. S-a constatat, pe baza raportului Curtii de Conturi, cã s-au cheltuit în bãtaie de joc multe milioane de lei, discretionar, fãrã bazã legalã, nefiind gãsite nici mãcar facturi pe care s-au achitat sume uriase. În total, “valoarea estimativã a abaterilor constatate se ridicã la 895.229 lei”, scria în raport, probabil cea mai mare sumã gãsitã în neregulã vreodatã la o primãrie din judet. Asta, în conditiile în care, spunea acelasi raport, “nu s-a analizat gradul efectiv de încasare a impozitelor si taxelor locale la nivelul ultimilor trei ani, în vederea cresterii încasãrii veniturilor”. Pentru cei din Murgeni care cred cã primarul Buta este o figurã emblematicã, trebuie sã spunem cã lucrurile nu stau chiar asa. Ani de zile, primarul Buta nu s-a preocupat nicio secundã sã încaseze taxele de la populatie si a stat mai mult cu mâna întinsã cãtre Guvern. Atunci când îi veneau bani de la buget, acesta i-a risipit ìmediat. Un singur exemplu este edificator: pentru Strategia de dezvoltare localã a orasului Murgeni, Buta a cheltuit 60.000 de lei, bani aruncati aiurea pe fereastrã. Mai mult, lucrarea respectivã a fost trecutã în conturi la capitolul “Active fixe corporale în curs de executie”! Buta a fost prins cu mâta în sac si la Bruxelles, în actiunea “Scafandrul”, camera de hotel în care a stat acesta, dupã ce acesta a fost pus sã plãteascã peste 100 de euro pentru accesarea canalelor cu filme pentru adulti, de care se bãnuia cã s-ar face vinovat.

Buta a plecat la Bucuresti, la Dragnea, sã se plângã de sanctiunea ANI

Imediat ce a primit informatia cã ANI îl va declara incompatibil, primarul Buta a plecat la Bucuresti, cu masina primãriei, pe banii contribuabililor de la Murgeni, pentru a-si rezolva problema personalã. Sursele noastre spun cã Buta a mers la Dragnea, pentru a se plânge cã este victima jocurilor de culise de la ANU, desi sunt multe bube pentru care Buta trebuie tras la rãspundere. Un raport al Curtii de Conturi de la Vaslui, din urmã cu un an de zile, a scos la ivealã un fapt interesant. Numeroase lucrãri din oras, în valoare de sute de mii de lei anual!, au fost directionate cãtre o firmã de casã a primarului Buta, Combimur SRL. O firmã a primãriei, în care CL Murgeni controleazã toatã activitatea de lucrãri de constructii din oras. În realitate, este o firmã prin care se sifoneazã mari sume de bani, mai ales cã, din octombrie 2015, firma este controlatã în totalitate de Buta, ca primar al orasului. Un SRL care a avut, cu doar 5 angajati!, o cifrã de afaceri, în 2016, de 164.208 lei. Firma în cauzã a semnat cu primãria un contract prin care urma sã înfiinteze un obor de animale în orasul Murgeni. Lucrarea nu s-a efectuat la termenii si calitatea cerute, însã pe 11 decembrie 2015 primarul Buta semneazã acte prin care deconteazã cãtre firma din subordinea sa suma de 82.723 lei, sumã achitatã prin douã ordine de platã. Alti 52.214 lei sunt virati în conturile unei firme din Bârlad, la finele anului 2015, pentru modernizarea instalatiei electrice de utilizare din Casa de Culturã Murgeni (apropo, câte activitãti se organizeazã pe an la acest obiectiv, de s-a cheltuit jumãtate de miliard de lei vechi numai pe modernizarea instalatiei electrice?). Pentru cã milioanele de lei date de Ponta trebuiau cheltuite la foc automat, în bãtaie de joc, doar cãtre firmele de casã ale primarului, în ultimele zile din 2015, Buta semneazã mai multe ordine de platã cãtre o societate Geo Myke SRL Iasi, firmã care primeste si ea suma de 207.380 lei. Vorbim despre o firmã în care, în fiecare an, se scurg sume importante de bani din bugetul orasului Murgeni, pentru cã, se spune, primarul are un interes direct. Dar, lucrul cel mai grav este cã, alãturi de alte facturi plãtite de Buta la foc automat, multe din ele susceptibile de fraudare a bugetului de stat (oare, Politia Economicã sau DNA de ce nu se implicã la Murgeni?), controlorii Curtii de Conturi au constatat cã “valoarea estimativã a abaterilor constatate se ridicã la 895.229 lei, din care 60.000 lei active finalizate si receptionate, mentinute în contul 231, si 835.229 lei planuri parcelare si documentatii inventariere terenuri, documentatii cadastrale, ridicãri topografice, modernizare infrastructurã rutierã, neînregistrate în evidenta tehnico-operativã si contabilã”. Este incredibil: s-au furat 895.000 de lei si organele statului au stat si au privit la jaful petrecut în Primãria Murgeni, fãrã sã se fi deschis un simplu dosar de cercetare penalã la adresa primarului. Având în vedere valoarea prejudiciului, cazul ar fi putut ajunge si în atentia DNA, însã nu s-a întâmplat nimic, pânã acum.

Si alti alesi locali din Vaslui riscã sã fie dati afarã din primãrii

Conform ANI, Buta nu este singurul functionar gãsit în incompatibilitate. Alãturi de acesta, lista este completatã si de viceprimarul comunei Bãcesti. În perioada 24 iunie 2012 – 3 martie 2016, acesta a detinut simultan functia de viceprimar si calitatea de titular întreprindere individualã. Ultimul care încheie lista este consilierul local Silviu Marcu Cernãtescu, consilier în cadrul CL Albesti. În perioada 1 mai-14 iunie 2013, acesta a exercitat simultan functia de consilier local si pe cea de consilier personal al primarului.