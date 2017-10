Primarul Mihai Moraru s-a tinut de cuvânt: a turnat asfalt în toatã comuna! (foto)

PROMISIUNE ONORATÃ…La scurt timp dupã ce a schimbat fotoliul de viceprimar cu cel de primar, Mihai Moraru, edilul comunei Stefan cel Mare, a fãcut o promisiune de care, pânã acum, s-a tinut. A promist electoratului cã, în timpul mandatelor sale va asfalta întreaga comunã. Pentru Moraru, acest lucru s-a realizat în proportie de peste 90% dupã ce, ieri, un proiect dus la capãt cu sprijinul firmei Viacons Rutier, a fost receptionat. Astfel, în localitatea Bârzesti se alãturã celorlalte sate componente ale comunei unde asfaltul se regãseste si pe cele mai mici ulitie nu numai pe arterele principale. Deocamdatã, la Bârzesti, edilul a finalizat un proiect de asfaltare si lucrãri complexe de reamanajre a albiei unui râu ce strãbate localitatea în valoare de 5 milioane de lei. De asemenea, alte trei proiecte asemãnãtoare, în valoare de peste 2 miliarde de lei vechi au trecut de faza de licitatie si asteaptã începerea lucrãrilor. Acestea vor demara în momentul în care, în localitãtile Stefan cel Mare, Mãrãsesti si Cãntãlãresti se vor finalzia lucrãrile de apã si canal. Aceste proiecet vor aduce Stefan cel Mare mai aproape de promsiunile edilului Mihai Moraru si asfaltul va curpinde aproape întreaga comunã.

În urmã cu câtiva ani, în perioada în care schimba fotoliul de viceprimar cu cel de primar, Mihai Moraru a fãcut o promisiune. La acea vreme spunea cã va face tot ceea ce tine de el pentru a asfalta în totalitate comuna Stefan cel Mare. Acum, proisiunea edilului este aproape de finalizare dupã ce, ajutat de proiecte europene, a reusit sã asfalteze mai bine de 90% din drumurile comunale si ulitile sãtesti. Astfel, ieri, dupã doi ani de muncã si o investitie de aproximativ 5 milioane de lei, la Bârzesti a fost dati în folosintã înã 4,5 kilometri de asfalt. Proiectul a fost dus la bun sfârsit de cãtre societatea Viacons Rutier, iar la receptia lucrãrii edilul Mihai Moraru s-a arãtat mai mult decât multumit de calitatea lucrãrilor efectuate. De asemenea, primarul a tinut sã le spunã oamenilor din comunã cã investitile nu se opresc aici. Deja alte trei proiecte de acelati gen au primit finantare si au trecut deja de faza de licitatie numai cã se asteaptã finalizarea unor lucrãri de aductiunede apã si canalizare pentru începerea lucrãrilor la covorul asfaltic. “Din cele sapte sate componente ale comunei Stefan cel Mare, patru sunt asfaltate în totalitate. La Bârzesti, au mai rãmas douã bretele pe care urmeazã sã fie turnat covor asfaltic. Acum, pentru cei plecati la muncã în strãinãtate, le-am oferit un motiv în plus sã se întoarcã acasã si deja au început sã construiascã în acest sat. Firma cu care am lucrat acest proiect, Viacons Rutier, a executat o lucrare de calitate si a reusit sã se încadreze în termenul contractului, iar lucrãrile sunt de calitate. În viitor avem alte trei proiecte pentru covor asfaltic în satele Stefan cel Mare, Cãntãlãresti si Mãrãseni. Este vorba d eun proiect de peste 2 miliarde de lei vechi si vor fi asfaltate toate strãzile si strãdutele din cele trei comune, aproximativ 17 kilometri de drum. Au fost finalizate deja procedurile de licitatie si sperãm cã cei care au câstigat sã lucreze cel putin la fel de bine. Asfaltãrile vor începe dupã ce vom finaliza bransamentele la apã si canal unde se lucreazã. De la zi la zi, comuna noastrã capãtã un contur frumos si nu pot decât sã mâ mãndresc cu munca mea. Dar toate acestea au fost fãcute cu ajutorul angajatilor din primãrie, a colegilor mei, a Consiliului Local, cei care au pus umãrul ca toate acestea sã fie realizabile”, spune primarul comunei Stefan cel Mare, Mihai Moraru.

Viacons Rutier, o emblemã a calitãtii în judetul Vaslui

Chiar dacã pare greu de crezut, lucrarea de la Bârzesti a fost dusã la bun sfârsit sub coordonarea unei tinere inginere, angajatã a societãtii Viacons Rutier. Petronela Mihaela Bunescu este specialistul care se poate lãuda cã este una dintre cele 6 fete care au absolvit Facultatea de constructii, specializarea Drumuri si Poduri, dintr-o grupã de 60 de studenti. Dupã lungi negocieri, Ioan Ciomaga, administratorul societãtii, a reusit sã convingã tânãra inginerã sã vinã sã se alãture echipei lui. “Investitia pe care o receptionãm astãzi este un drum comunal în localitatea Bârzesti, pe o lungime de 4,5 kilometri finantatã prin PNDL1. Proiectul cuprinde 15 strãzi de lungimi diferite si cu o lãtime de la 3 la 5 metri, în functie de amplasament si de proprietãti. Investitia în sine constã în strãzi asfaltate cu o structurã rutierã compusã din balast, pitarã spartã si mixturi asfaltice în douã straturi. De asemenea, pentru scurgerea si evacuarea apelor s-au relizat lucrãri de feriere santuri si rigole cu sectiuni diferite. S-au realizat podete tubulare cu diametre de la 600 de mm la 1.000 de mm si douã podete din elemente prefabricate. Pentru siguranta traficului si pietonal au fost montati parapeti metalici pe o distantã de 683 de metri liniari. Pentru una dintre strãzi, parcurs pe o distantã de aproximativ 1 km de albia unui pârâu, au fost necesare lucrãri complexe de consolidare si reamanajare a albiei. Pe aceeasi albie a fost realizat un perete dalat pentru o dirijare mai bunã a apelor. Valoarea investitiei din Bârzesti se ridicã la 5 milioane de lei si a avut o perioadã de implementare de 24 de luni”, spune inginerul care s-a ocupat de implementarea proiectului, Petronela Mihaela Bunescu. Prezent la predarea drumului de la Bârzesti, administratorul societãtii care a executat lucrarea, Ioan Ciomaga, a tinut sã multumeascã edilului si comunitãtii pentru sprijinul pe care l-a primit în cei doi cât a durat executarea lucrãrilor. “Astãzi participãm la darea în folosintã a ultimului drum executat de Viacons Rutier în comuna Stefan cel Mare, chiar dacã o facem pentru scurt timp pentru cã, timp de doi ani, drumul acesta va rãmâne în garantia noastrã. Ca o completare, vreau sã multumesc primarului pentru cã ne-a gãzduit timp de doi ani, cât au durat lucrãrile. Si as putea spune cã beneficiazã acum de un drum asa cum poate face societatea noastrã iar noi, la rândul nostru, am beneficiat de ajutorul comunitãtii. O parte din muncitori au fost angajati din aceastã localitate. A fost un avantaj si pentru comunitate pentru cã oamenii si-au primit salariile, spunem noi, decente. La despãrtire, acestia s-au arãtat multumiti si ne-au întrebat când ne vom reîntâlni”, spune Ioan Ciomaga, administartorul societãtii husene Viacons Rutier.

“Acum putem merge în slapi pe drum!”

Oamenii din Bârzesti au primit cu cãldurã noile investitii din localitatea lor. În timp ce unii spun cã nici nu au visat la asfalt, altii transmit un mesaj inginerului Ioan Ciomaga si spun cã asteaptã sã fie chemati pentru a participa la alte lucrãri în judet. “Nu am visat cã voi merge în slapi, pe stradã. Am venit în satul acesta în 1994, dupã ce m-am mãritat. În perioada aceea era jale aici. Cãram apã cu spatele si, dupã ce ploua, noroaiele erau pânã la genunci. M-am nãscut si am crescut în Iasi. Aveam apã caldã si toate utilitãtile la bloc. Când am ajunsaici mi-am pus mâinile în cap. Dar vremea a trecut si am construit o casã aici si acum am doi bãieti mari, la casa lor. Toatã lumea din sat este bucuroasã pentru ce s-a fãcut la Bârzesti. Bravi primarului si Dumnezeu sã-i dea sãnãtate pentru ce a fãcut si pentru ce mai vrea sã facã pentru oameni”, spune Elena Feraru Sofronie. Alti doi bãrbati, Vasile Popa si Augustin Costache transmit si un mesaj inginerului Ioan Ciomaga, administratorul societãtii care a executat lucrãrile din Bârzesti: “Domnule inginer vrem sã mergem mai departe cu lucrãrile. În doi ani ne-am obisnuit si am învãtat sã facem tot ce a fost nevoie si ne-ar prinde bine sã continuãm. De asemenea, putem spune cã viata oamenilor din sat s-a schimbat de când a venit asfaltul si totul merge spre bine. Încep sã aparã case noi si asta nu poate decât sã ne bucure”, spun cei doi bãrbati.