Primarul Poienestiului, vãzut la plimbare prin oras

PLIMBÃRET…Chiar dacã este în arest la domiciliu, acuzat de dare de mitã într-un dosar instrumentat de DIICOT, primarul comunei Poienesti se plimbã nestingherit prin municipiul Vaslui. În urmã cu douã zile, în jurul orei 15.45, Nelu Manole Caragatã a fost vãzut în apropiere de depozitele “Radical”, la iesirea spre Puscasi, în masina personalã, alãturi de o femeie. Nelu Caragatã a ajuns în atentia oamenilor legii dupã ce a cãzut pe interceptãrile DIICOT într-un dosar în care doi administratori de firme, unul din Iasi si unul din Vaslui, sunt cercetati pentru deturnãri fictive de TVA de peste 700.000 de lei. Conform procurorilor, Caragatã a cerut 12.000 de lei mitã pentru atribuirea unui contract de achizitie de mobilier în valoare de 45.000 de lei.

Pus sub acuzare pentru dare de mitã si trimis în arest la domiciliu, primarul comunei Poienesti, Nelu Manole Caragatã, pare cã nu respectã deciziile Tribunalului Vaslui. În urmã cu douã zile, edilul a fost vãzut la plimbare prin municipiul Vaslui, la volanul masinii sale, împreunã cu o femeie. “L-am vãzut în jurul orei 15.45, în masina sa, alãturi de o femei cu care vorbea si glumea. Era în apropiere de depozitele Radical, la iesirea din Vaslui cãtre Puscasi”, a povestit un vasluian. Nelu Caragatã a ajuns în atentia oamenilor legii dupã ce a cãzut pe interceptãrile DIICOT într-un dosar în care doi administratori de firme, unul din Iasi si unul din Vaslui, sunt cercetati pentru deturnãri fictive de TVA de peste 700.000 de lei. Conform procurorilor, Caragatã a cerut 12.000 de lei mitã pentru atribuirea unui contract de achizitie de mobilier în valoare de 45.000 de lei. În luna aprilie 2017, edilul l-a contactat pe Marius Chariton, un om de afaceri vasluian arestat în acelasi dosar, în vederea atribuirii directe a unui contract pentru mobilierul necesar dotãrii unei grãdinite, în valoare de 45.000 de lei. Legãtura dintre cei doi a fost fãcutã de cãtre fostul politist Tudorel Ranghiuc, pensionat de mai bine de un an. În schimbul acestei atribuiri, Nelu Manole Caragatã a pretins mitã 12.000 de lei. Banii urmau sã-i primeascã în momentul virãrii banilor din contract în contul societãtii. Pentru a duce la bun sfârsit întreaga afacere, Marius Chariton a luat legãtura, telefonic, cu o persoanã pe care a întrebat-o despre modalitatea de obtinere a unui proiect prin aplicatia SEAP. Dupã ce a aflat ce are de fãcut, Chariton a încãrcat în aplicatie un produs, apoi a asteptat confirmarea timp de aproximativ 10 zile. Dupã aceastã perioadã, Chariton urma sã încarce în aplicatie un catalog de produse, iar Caragatã sã aleagã firma acestuia. În realitate, o parte din produse ar fi trebuit sã fie executate de societaea Gemini Stalker SRL, administratã de Chariton, iar restul produselor urmau sã fie achizitionate de la IKEA, contra sumei de 4.755 de lei. Si nu era singura “afacere” pusã la cale de primarul Nelu Caragatã, împreunã cu Marius Chariton. Procurorii au descoprit si un caiet de sarcini la sediul firmei Gemini Stalker SRL privind furnizarea de dotãri aferente obiectivului “Construire grãdinitã, împrejmuire si racord electric”, document aprobat de primar si care cuprinde toate specificatiile tehnice ale acestor dotãri. Numai cã, în aceastã afacere, primãria Poienesti nu a apucat sã fac nicio platã.