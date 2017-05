Prins cu asigurare falsã la frontierã

FALS…Politistii de frontierã din Punctul de Trecere a Frontierei Albita, judetul Vaslui, efectueazã cercetãri în cazul unui bãrbat care a prezentat la controlul de frontierã o asigurare tip RCA falsã pentru autocamionul pe care îl conducea. Astfel, în data de 4 mai, în jurul orei 19.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albita, pentru efectuarea formalitãtilor necesare iesirii din tarã, Ilie D., cu cetãtenie românã si moldoveanã, în vârstã de 47 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion marca Daf si o semiremorcã marca Schmitz, ambele înmatriculate în România. La controlul de frontierã, existând suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentatã la control pentru autocamionul în cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, în urma cãrora au constatat cã documentul nu îndeplineste conditiile de formã si fond ale unuia autentic, acesta fiind fals. Cu privire la cele constatate, bãrbatul a declarat cã are doar calitatea de angajat al firmei de transport care are în proprietate autocamionul în cauzã si cã nu are cunostintã cã documentul este fals ori falsificat. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri în cauzã pentru sãvârsirea infractiunii de uz de fals.