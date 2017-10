Profesoara Tunegaru, acuzatã cã ar fi încercat sã vândã o lucrare de licentã pe 150 euro

ACUZATII… Profesoara Tunegaru, supranumitã „anti-Eminescu” si „anti-Baltagul” pentru cã a sustinut eliminarea acestora din programa scolarã de gimnaziu, se aflã în aceste zile, din nou, într-un scandal de proportii. Aceasta este acuzatã cã, în urmã cu câtiva ani, a încercat sã vândã o lucrare de licentã „cu tema poeziei lui Nichita Stãnescu”, printr-un anunt la mica publicitate. Desi nu apare numele profesoarei, se pare cã, potrivit unei anchete DC News, anuntul contine numãrul de telefon al acesteia, la care a putut fi contactatã de jurnalisti. De asemenea, conform aceluiasi site, numãrul de telefon al profesoarei apare si la câteva anunturi de meditatii, ceea ce vine în contradictie cu principiile sale, în urmã cu câteva luni declarând cã „nu tine meditatii, pentru cã sunt un sistem paralel de învãtãmânt care reprezintã esecul învãtãmântului public”.

Tot în decursul acestor zile, un jurnalist cunoscut, Patrick André de Hillerin, a fost blocat 30 de zile pe Facebook dupã ce a criticat-o pe profesoarã. „Ce face Tunegaru Cristina este un abuz. Se foloseste de niste copii pentru a-si creste cota de popularitate. Din nefericire, domnia sa e un profesionist slab. I-am citit manualul alternativ de românã pentru clasa a V-a. Singurul loc în care l-as distribui ar fi toaletele din curte ale caselor din tarã. Desi cu un pdf nu te poti sterge prea confortabil la c**”, a scris jurnalistul e pagina sa de Facebook. Dupã ce a fost blocat, acesta si-a fãcut un cont nou, unde a revenit cu postãri despre profesoara Tunegaru: „scriu, de 27 de ani si ceva despre politicieni, afaceristi, servicii. Am avut, pânã acum, în jur de 15 procese. Culmea e cã am fost dat în judecatã doar de marginali, care au mai si pierdut procesele pentru cã, desigur, materialele erau documentate si extrem de adevãrate. Dar ideea e cã doar marginalii m-au dat în judecatã, nu rechinii. Ãlora nu le convenea, nici de dragul imaginii initiale, sã ajungã la sentintã. Ei, bine, acum contul meu de FB, cel pe care-l am din 2009, e suspendat pentru 30 de zile, dupã ce am fost raportat de o marginalã, profesoarã închipuitã de limba românã, si de fanii domniei sale. Cãci are. Doamna Tunegaru, tocmai ati cîstigat un prieten devotat, care vã va dedica putin din timpul lui în fiecare zi, pentru a vã însenina viata. Dacã nu stiti ce înseamnã asta, întrebati-o pe doamna deputat Diana Tusa”.

„Sunt linsatã public de sute de persoane”

În replicã la toate acuzatiile ce i s-au adus, profesoara Tunegaru a transmis un mesaj prin care a dorit sã punã punctul pe „i”: „nu am raportat pe nimeni niciodatã si nu am solicitat nimãnui acest lucru. Sunt târâtã într-un rãzboi care nu are nicio legãtura cu mine. Nu am vândut lucrãri de licentã, nu am nicio echipã în spate, sunt singurã. Petrec în fiecare zi peste trei ore pe drumul dintre casã si scoalã, iar când ajung acasã sunt împroscatã de un suvoi de calomnii, pentru simplul motiv cã unii nu-s de acord cu mine sau cu ce cred ei cã am spus. Nu am denigrat pe nimeni, dar sunt linsatã public de sute de persoane în sute de mesaje, postãri, comentarii, pe care nici nu le pot citi. Îmi afecteazã viata si munca: cele 21 de ore de predare, ore de pregãtire pentru evaluare, pregãtire suplimentarã cu copiii care au nevoie, sedinte cu pãrintii si în scoalã, voluntariat la bibliotecã, activitãtile CEAC. E anormal ceea ce se întâmplã, sunt un simplu om care si-a exprimat o opinie. As vrea sã-mi închid laptopul si sã mã trezesc într-o societate normalã în care sã pot lucra asa cum mã pricep, sã pot sã ofer ce am eu mai bun, sã educ copiii cu drag, sã dãruiesc o sansã unor copii dintr-o scoalã ruralã”.

Moise Guran, în apãrarea profesoarei: „Eu refuz multe, nu si dreptul la opinie însã”

Surprinzãtor sau nu, în apãrarea profesoarei Tunegaru a sãrit Moise Guran, unul dintre cei mai apreciati jurnalisti din România: „ce paradox! Ãstia de o atacã pe Cristina Tunegaru, pentru un delict de opinie, sunt actorii unui conflict de generatii similar celui pe care ei îl au cu pãrintii lor. Noi ãstia, de avem acum 40, când om fi de 60-70 o sã marcãm cea mai feroce generatie de pensionari din istorie. Cã suntem si decretei, deci multi. Scopul domnisoarei Tunegaru nu este sã facã o criticã de carte, ci sã promoveze în rândul copiilor acele cãrti care le deschid pofta de citit, nu pe cele grele, care o taie. Realitatea de la care ea porneste, si pe care cei mai multi dintre noi o refuzã, este aceea cã majoritatea copiilor nu citesc. Deloc. Iar Baltagul nu-i ajutã. Nu s-a exprimat pentru scoaterea „Baltagului” de tot, ci doar de la gimnaziu. Poate fi fãcut, bineînteles, la liceu. Si, credeti-mã, cei care vor sã iasa în evidentã posteazã mult mai des pe facebook decât Cristina. Eu refuz multe, nu si dreptul la opinie însã”.