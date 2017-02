Profesorii agresivi încurajeazã pãrintii sã-si batã pe copiii!

Scoala Coroiesti, în centrul unui scandal incredibil:

NOAPTEA MINTII Caz incredibil în comuna Coroiesti, unde conducerea scolii gimnaziale si cadrele didactice au pornit un rãzboi cu primarul comunei si asistentul social al primãriei, în detrimentul elevilor! Cazul unui elev de 14 ani, bãtut de pãrinti, care a cerut protectia autoritãtilor la Telefonul Copiilor, a dus la iesirea la suprafatã a unui adevãr crunt: cadrele didactice învatã pãrintii sã-si educe copiii cu… bãtaia, care “este ruptã din Rai”. Asa fac si profesorii la scoalã, unul dintre ei, Constantin Loghin, profesor de matematicã, având peste 20 de plângeri din partea pãrintilor la primãrie si Politia din Coroiesti, pentru cã agreseazã copiii la scoalã! În acest rãzboi incredibil dintre scoalã si autoritatea localã, ISJ Vaslui stã impasibil, ba mai mult, se uitã “chiorâs” la primarul Cristian Lungu, pe care îl acuzã de imixtiune în actul educational! Asistentul social al Primãriei Coroiesti a ridicat pentru prima datã “vãlul” asupra unor aspecte incredibile care se petrec în Scoala din Coroiesti, care scoate analfabeti pe bandã rulantã! Niciun absolvent al clasei a VIII-a de anul trecut n-a obtinut notã de trecere la Evaluarea Nationalã!! “Pãrintii au voie si sunt îndreptãtiti sã-si loveascã copiii, altfel acesti copii nu pot fi educati, si eu am fost bãtut de pãrinti si nu e nicio problemã. Vina este a asistentilor sociali ca dumneavoastrã, care îi învatã sã se adreseze asistentului social când este lovit în familie”, sunt exact cuvintele profesorului de educatie civicã a scolii Coroiesti, Cosmin Cezar Scânteie.

Cazul unui minor de 14 ani, din comuna Coroiesti, a inflamat legãtura si asa proastã dintre Scoala Gimnazialã Coroiesti si Primãria din comunã. Elevul de 14 ani a ajuns miercuri, 15 februarie, la Primãria Coroiesti, la asistentul social Gabriela Lungu, si i-a relatat îngrozit cã a fost bãtut de pãrintii sãi, cã a fost amenintat cu cutitul de tatãl sãu si a scãpat cu fuga de el, cerând cu lacrimi în ochi protectie. Gabriela Lungu a chemat la Primãrie pe ambii pãrinti ai copilului, deoarece ea desfãsoarã, împreunã cu asistentul medical comunitar, o campanie de identificare a copiilor aflati în situatii de risc, prioritari fiind cei amenintati cu violentã. De aici a început “rãzboiul”, deoarece copilul a dorit sã sune la Protectia Copilului, la numãrul pus la dispozitie pentru cazurile de violentã. Având un pliant cu numãrul de telefon, obtinut prin campania desfãsuratã de Gabriela Lungu, bãiatul a sunat si a cerut protectie. Ce-a pãtit asistentul social la scoalã, este de domeniul incredibilului!

Pãrintii si-au bãtut copilul la îndemnul directorului Scolii Coroiesti!

Iatã ce a aflat Gabriela Lungu, de la pãrintii elevului agresat. “Constatãm cã unii dascãli din cadrul Scolii Gimnaziale Coroiesti apeleazã la violentã si abuz emotional pentru a disciplina si a pedepsi copilul care nu se ridicã la nivelul asteptãrilor si nu fac fatã programei scolare standard. Ce este mai grav e cã încurajeazã pãrintii sã foloseascã bãtaia ca formã de disciplinã în detrimentul metodelor de disciplinã pozitivã. Asa-zisa consiliere educationalã. Un exemplu de caz s-a întâmplat în aceastã sãptãmânã, când pãrintii unui elev s-au adresat directoarei scolii pentru a relata problemele pe care le au cu fiul lor, legat de prezenta la scoalã. Ce sfat credeti au primit pe scurt? <<Nu cu vorba bunã se face educatie, ci cu bãtaia>>, le-a spus doamna directoare. Pãrintii au ajuns acasã si au continuat sã fie agresivi cu minorul (l-au bãtut foarte tare, amenintându-l cu moartea si cu cutitul – n.r.), acesta hotãrând în cele din urmã sã sesizeze telefonic DGASPC Vaslui cu privire la situatia de abuz în care se aflã, iar copilul a fost luat în regim de urgentã la CPRUCANE Bârlad. Acest final nefericit putea fi evitat dacã pãrintii ar fi beneficiat de consiliere adecvatã din partea doamnei director a scolii. Sunt copii cu cerinte educationale speciale din familii defavorizate, pentru care, timp de aproape trei ani, am discutat atât cu reprezentantii scolii, cât si cu pãrintii, cã acesti copii au nevoie de o programã adaptatã, datoritã mediului defavorizat în care trãiesc sau a problemelor de sãnãtate. Constatãm cã sunt profesori care refuzã sã lucreze diferentiat cu acesti elevi si chiar sunt lãsati corijenti, amenintati cã vor fi lãsati repetenti, marginalizati si etichetati. La solicitarea pãrintilor de a se lucra suplimentar cu elevii din familii defavorizate, rãspunsul a venit ca un bumerang din partea directorului scolii: <<Nici un profesor nu doreste sã lucreze cu acesti copii suplimentar si eu nu am cum sã-i oblig>>”, a precizat Gabriela Lungu, asistentul social al Primãriei Coroiesti.

Datã afarã din scoalã de profesorul de educatie civicã!

Mai mult, asistenta socialã Gabriela Lungu a mers la scoalã ca sã învoiascã elevul agresat de pãrinti, pentru a-l duce la Bârlad, la CPRUCANE, unde urmeazã acum un program special de consiliere si este într-un mediu securizat. Ce credeti cã a pãtit? A fost din nou umilitã de profesorul Constantin Loghin, pensionar, care predã matematica la elevi punând parul pe ei, si de profesorul Cosmin Cezar Scânteie, care predã educatia civicã. “Ieri (15 februarie – n.r.) m-am prezentat la Scoala Gimnazialã <<George C. Dragu>> Coroiesti, la orele 10.35, solicitând o învoire pentru elevul (…), care a sesizat telefonic DGASPC Vaslui cu privire la faptul cã a fost abuzat fizic si emotional de tatãl sãu, Ungurianu Onoriu. Mentionez faptul cã domnul profesor de Educatie civicã Scînteie Cosmin-Cezar din cadrul scolii mai sus mentionate nu a dorit învoirea elevului motivând cã: <<pãrintii au voie si sunt îndreptãtiti sã-si loveascã copiii, altfel acesti copii nu pot fi educati, cã si eu am fost bãtut de pãrinti si nu e nicio problemã. Vina este a asistentilor sociali ca dumneavoastrã, învãtându-i sã se adreseze asistentului social când este lovit în familie. Datoritã dumneavoastrã acesti copii, când vor ajunge adultI, vã vor da în cap si dumneavoastrã si mie. De ce ascultati ce spune un copil, de unde stiti cã e adevãrat, am sã vad eu dacã este asa>> si m-a dat afarã din scoalã”, a spus si a mentionat în procesul verbal întocmit pentru DGASPC Vaslui Gabriela Lungu. “Am încercat sã-i spun domnului profesor cã se aflã într-o mare eroare, cã ancheta nu o facem noi, SPAS, si nici dumnealui ca profesor, dar suntem obligati sã sesizãm DGASPC cu privire la fiecare suspiciune de abuz asupra copilului”, a încheiat Gabriela Lungu.

Primarul comunei a încheiat orice colaborare cu scoala!

Contactat telefonic, primarul comunei Coroiesti, Cristian Lungu, a fost extrem de transant: “Eu nu mai colaborez cu aceastã scoalã si cu aceste cadre didactice, care nu înteleg cã dacã ei au lege de aplicat (nu primesc pe nimeni sã învoiascã elevii de la ore cã asa este Legea Învtãmântului – n.r.) si eu am legi de aplicat, ca de exemplu verificarea prezentei la grãdinita scolii, deoarece micutii primesc un bonus de 50 de lei pentru a merge la grãdinitã, iar eu sunt obligat prin lege sã verific dacã micutii sunt prezenti la grãdinitã zi de zi, cã altfel le este suspendat bonusul. Ce credeti? Au dat-o afarã pe asistenta socialã când s-a dus sã facã prezenta acolo, precum cã ea nu are dreptul sã verifice asa ceva! Asa cã le-am trimis o adresã prin care le-am spus cã Primãria Coroiesti înceteazã orice colaborare cu scoala si conducerea ei. Le sunt plãtite utilitãtile, tot ce este prevãzut în lege cã trebuie sã dãm la elevi, însã altã colaborare cu autoritatea localã nu mai existã. Trebuie sã ia cineva taurul de coarne si sã facã ceva pentru copiii din mediul rural, unde profesorii se fac cã muncesc, iau salarii pentru a scoate analfabeti pe bandã rulantã”, a spus primarul Cristian Lungu.

Ca sã întelegeti supãrarea primarului Lugu, vã reamintim cã anul trecut, la finele lunii iunie, la Evaluarea Nationalã, dintre cei 13 elevi absolventi ai Scolii Gimnaziale “George C. Dragu” din comuna Coroiesti, unul singur a obtinut media 5.17, restul de 12 având medii între 1.50 si 4.44. Anomalia constã în faptul cã din cei 13 elevi, analfabeti dupã cum se vede, nouã au terminat scoala gimnazialã cu media generalã între 8.15 si 8.55, unul cu 7,38 si trei cu medii între 6,47 si 6,80. Evaluarea Nationalã însã a arãtat cã la aceastã scoalã, condusã de Elda Filimon, nora secretarului comunei Coroiesti, elevii absolventi au luat numai note de 1, 2, 3 si, rareori, 4! Halucinant este cã întrebatã de reporterii nostri care ar fi cauza acestui dezastru scolar (care se repetã an de an la Coroiesti), directoarea Elda Filimon a rãspuns, fix ca o tatã, cã ea nu dã informatii niciunui ziar, ea rãspunde numai în fata Inspectoratului Scolar Judetean! Nici mãcar în fata pãrintilor nu rãspunde! Ca sã întelegem cum de s-a ajuns la acest dezastru în învãtãmântul de la Coroiesti, trebuie doar sã mentionãm cã limba românã la Scoala Gimnazialã Coroiesti este predatã de Diana Mirabela Patriche, cunoscuta profesoarã de englezã “Hello Kity”, care ne-a fãcut de râs în toatã tara, iar matematica este predatã de un profesor în vârstã, Constantin Loghin, fost primar al comunei Ivãnesti acum câtiva ani buni! Acesta are peste 20 de plângeri din partea pãrintilor, la Primãrie si la Postul de Politie din Coroiesti, fiind acuzat cã bate elevii si îi umileste!

ISJ Vaslui dã vina pe … primar!

Gabriela Plãcintã David, inspectorul general al ISJ Vaslui, desi este în acelasi partid ca si primarul comunei Coroiesti (PSD), nu prea crede cã lucrurile stau chiar asa la Scoala Coroiesti. “Domnul primar a intrat la orele profesorului Loghin pentru a scoate elevul din clasã, iar când i s-a spus cã nu are voie sã perturbe ora si cã profesorul dacã nu vrea, nu-l învoieste, s-a înfuriat si a fãcut scandal în toatã scoala. Nu întelege cã la ore profesorul este suveran, iar în scoalã nu intrã nimeni, fie primar, fie inspector, fãrã acordul directorului. Este lege si trebuie respectatã. Dacã profesorii despre care spuneti au îndemnat pãrintii sã-si batã copiii, asta deja este altã treabã. Nu sunt de acord cu asa ceva si vom dispune o inspectie la aceastã scoalã, pentru a afla care este realitatea. De asemenea, vom colabora si cu DGASPC Vaslui si cu IPJ Vaslui, formând o comisie comunã, pentru a analiza toate plângerile pãrintilor împotriva cadrelor didactice de la aceastã scoalã”, a precizat Gabriela Plãcintã. Comisia respectivã va fi formatã sãptãmâna viitoare.