Profesorii-politicieni de pe Facebook (II)

CRITICI vs ÎNCURAJÃRI…Cadrele didactice vasluiene nu au rãmas indiferente fatã de evenimentele desfãsurate în ultima lunã în România, si anume publicarea în timp record a Ordonantei 13 si continutul acesteia, protestele pe care le-a declansat, dar si lupta dintre cele douã tabere de la nivel înalt PSD-ALDE versus PNL-USR-PMP. Nu este un secret cã profesorii sunt, în timpul liber, si simpatizanti politici sau chiar membri în diferite partide politice, iar acest lucru este evident pe Facebook, acolo unde se întrec în a posta fotografii, articole sau comentarii în favoarea preferatilor sau, din contrã, împotriva personajelor pe care nu le agreeazã. Si de aceastã datã, urmãrind în mass-media întâmplãrile recente, profesorii vasluieni au sanctionat politicienii fie pentru actiunile lor si deciziile luate, fie pentru declaratiile care nu au fost întotdeauna inspirate. Singura problemã o reprezintã elevii din listele de prieteni, care pot fi influentati de alegerile dascãlilor.

În urmã cu câteva sãptãmâni, am adus în prim-plan douã cadre didactice din Negresti, care s-au dovedit, de-a lungul timpului, pasionate de acest domeniu interzis în scoli, exagerând de multe ori cu postãrile. Ca si data trecutã, vom prezenta profesori de ambele pãrti ale baricadei, pentru a nu fi acuzati cã suntem pãrtinitori. Constatãm cã, în general, cadrele didactice care predau în mediul rural sunt putin mai “curajoase” în a-si sustine public opiniile politice, spre deosebire de cele care predau în scolile din mediul urban. Existã si dascãli care predau la “oras“ si care posteazã vrute si nevrute pe retelele de socializare, însã directorii unitãtilor de învãtãmânt sunt mai rezervati si evitã sã facã “propagandã” pe internet. Asa cum am mentionat si data trecutã, nu criticãm alegerile dascãlilor si nu punem la îndoialã profesionalismul acestora. Începem cu un profesor din Albesti, Tiberiu Novac, chiar directorul al Scolii Gimnaziale nr.1 Albesti. Pagina sa de Facebook dezvãluie cã acesta este un liberal convins. În campania electoralã de la finalul anului trecut, a încãrcat pagina cu mesaje de sustinere pentru PNL: articole, forografii, sugestii precum “Nu irosi votul! Alege PNL”. Recent, managerul scolii din Albesti a postat un filmulet care îl are în centru pe fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache. Este vorba despre acea conferinta de presã care a devenit celebrã în urma repetãrii excesive a replicii “Altã întrebare!”. De asemenea, a postat si articole cu privire la faptul cã în timpul discursului presedintelui Klaus Iohannis parlamentarii PSD si ALDE au pãrãsit sala, iar Kovesi si-ar dori eliminarea imunitãtii parlamentarilor si ministrilor etc., fiind evidentã aversiunea sa pentru anumite partide. În acelasi registru îl gãsim si pe Eugen Mariciuc, profesor la Scoala din Dumesti. Postãrile acestuia sunt pentru sustinerea presedintelui Klaus Iohannis. Liderii PSD/ALDE, dar si sustinãtorii acestora, sunt criticati sau luati în râs. O imagine cu Tãriceanu are urmãtorul mesaj: “Urmãrit penal pentru mãrturie mincinoasã si favorizarea infractorului în dosarul retrocedãrii Fermei Regale Bãneasa si a unei pãduri din Snagov, afaceri ce ar fi prejudiciat statul român cu 145 milioane euro.”

“Si eu protestez! Protestez împotriva lui Klaus Iohannis!”

La polul opus este Ion Dobrin, directorul Scolii Gimnaziale nr.1 Pogana. Acesta a postat numeroase fotografii si filmulete prin care cere demisia sau suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. “Iohannis, esti o rusine. Salariu mãrit ti l-ai promulgat imediat, tãierea de taxe, nu! Adicã binele tãu, da, binele nostru, nu. Esti un om care tine cu el si hotii lui, nu cu noi, românii de rând!” Un alt mesaj care apare într-un filmulet postat de manager este: “Protestez împotriva lui Klaus Iohannis, cel care, prin actiunile sale, dezbinã poporul român, cel care dezinformeazã pentru a creste în sondaje câteva procente! El e primul penal al tãrii”. De asemenea, acesta a postat filmuletul în care Nicusor Dan, liderul USR, s-a bâlbâit întrebat fiind despre Ordonanta atât de disputatã, iar la descriere a scris “Prostia umanã la scarã înaltã”. Nu a scãpat nici Mihai Gotiu, parlamentarul USR care a adormit când se discuta despre bugetul de stat – “Priviti întruchiparea politicianului de dreapta”, a scris acesta