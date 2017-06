Profesorul acuzat că a luat 600 de euro înainte de examenul de bacalaureat, condamnat definitiv

Victor Jucan a primit 2 ani de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani

Profesorul trimis în judecată pentru trafic de influenţă, după ce a fost denunţat de o elevă care i-ar fi dat 600 de euro sperând că acesta are influenţă la comisia de examen pentru bacalaureatul din vara anului trecut, a fost condamnat definitiv, ieri, la 2 ani de închisoare, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani. Decizia de ieri a Curţii de Apel Suceava a confirmat sentinţa dată în primă fază de Tribunalul Suceava. Printre altele, inculpatul, Victor Jucan, are obligaţia de a presta 100 de zile de muncă în folosul comunităţii şi are interdicţie de a exercita o funcţie didactică pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei.

Conform anchetei Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, totul a început în luna august 2016, când o tânără, martoră în dosar, a hotărât să se înscrie din nou la examenul de bacalaureat, pe care l-a susţinut pentru prima oară în anul 2012, însă pe care la acel moment nu l-a promovat, pentru că nu a luat notă de trecere la matematică.

Potrivit procurorilor, tânăra avea nevoie de diploma de bacalaureat, deoarece în anul 2016 a terminat cursurile unei şcoli postliceale, iar pentru a primi diploma de absolvire avea nevoie de diplomă de bacalaureat.

