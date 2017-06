PROGNOZA METEO PE TREI LUNI. Se anunţă o vară TORIDĂ şi SECETOASĂ în toată ţara

PROGNOZA METEO. Prognoza meteo pentru următoarele trei luni arată temperaturi peste media normală. Precipitaţiile vor fi deficitare în aproape toată ţara pe durata întregii veri.

PROGNOZA METEO IULIE. Temperatura medie lunara a aerului va fi mai ridicata decat norma climatologica, indeosebi in sudul, sud-estul si vestul tarii. Cantitatile totale de precipitatii vor fi deficitare in toata tara. Deficitul cel mai pronuntat se va inregistra in sudul, sud-estul si estul teritoriului.

PROGNOZA METEO AUGUST. Temperaturile medii lunare se vor mentine peste normele climatologice in sudul, sudestul si vestul tarii si vor fi apropiate de normal in rest. Precipitatiile totale lunare vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, iar cantitatile cele mai scazute s-ar putea consemna in regiunile sudice, estice si vestice.

