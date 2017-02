PROTEST cu cretă colorată, în faţa Guvernului: “Rezistăm”. A început Marşul copiilor

A început marşul copiilor. Este a doua oară când este organizată o astfel de manifestaţie, asta după ce, şi acum două săptămâni, mii de părinţi au ieşit cu copiii în faţa Guvernului, pentru a protesta faţă de Ordonanţa 13.

UPDATE, ora 13:00. Aproximativ 500 de persoane sunt, la aceasta ora, in fata Guvernului. Copiii sunt serviti gratuit cu mere, eugenii si covrigi, aduse de un protestatar.

Cei mai mici protestatari au cateva luni si stau in carucioare sau portbebe-uri, iar cei mai mari au in jur de 6 ani. Unii se plimba prin centrul Pietei cu tricicletele.

UPDATE, ora 11:00. Zeci de parinti si copii au venit, in jurul orei 11.00, “inarmati” cu creta colorata si voie buna. Se deseneaza pe asfalt, se joaca sotron. Pe asfalt, cineva a scris, cu creta, “Rezistam”.

Noi proteste antiguvernamentale au fost anuntate, pe Facebook, pentru acest weekend. In Piata Victoriei, din Capitala, precum si in Piata Sfatului, din Brasov, parintii sunt asteptati, sambata, cu copiii, pentru o “lectie de educatie civica”, iar la Timisoara, protestul va avea loc in Piata Victoriei, sub sloganul “Hranim porumbeii, nu coruptia!”.

In Piata Mihai Viteazul, din Craiova, manifestantii vor citi Constitutia Romaniei.

Si pentru duminica au fost anuntate proteste in Bucuresti, Cluj-Napoca si Galati. La proteste vor fi impartite insigne #rezist.

Sambata, protestul din Piata Victoriei, din Capitala, este programat sa inceapa la ora 11.00 si sa se incheie in jurul orei 15.00.

“Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii. Sambata, asa cum ne-ati propus, hai sa luam copiii de mana, in brate, in carucioare, pe umeri si sa facem cel mai pasnic si colorat protest! Ne vedem in Piata Victoriei incepand cu ora 11:00″, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.

Potrivit postarilor, copiii se vor juca si vor desena cu creta pe asfalt.

Un eveniment similar va avea loc si in Piata Sfatului, din Brasov, unde si-au anuntat prezenta in jur de 50 de persoane.

De asemenea, in Timisoara, protestul de sambata se va desfasura sub sloganul “Hranim porumbeii, nu coruptia”, iar manifestantii sunt asteptati in Piata Victoriei de la ora 13.00 pentru a hrani porumbeii, relateaza ziare.com.

