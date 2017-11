Protest inedit: familia Codreanu a blocat accesul pe poarta fabricii de ulei din Bârlad! (foto, video)

SUPÃRARE…Familia Codreanu din Bârlad s-a tinut de cuvânt si ieri a protestat în poarta SC Mândra SA – fabrica de ulei, blocând accesul masinilor pe poarta principalã. Vã reamintim cã familia este în pragul disperãrii din cauza zgomotului infernal produs de utilajele fabricii de ulei SC Mândra SA. Mihai si Gratiela Codreanu si-au construit o casã în imediata vecinãtate a acestei fabrici, din 2013. Si tot de atunci Mihai Codreanu reclamã la toate institutiile de mediu, la Primãrie, la Politia Localã si, bineînteles, la Directia de Sãnãtate Publicã (DSP) Vaslui, faptul cã zgomotul infernal, care se aude zi si noapte, îi face viata un clavar si îi îmbolnãveste copilul. Ca o ultimã solutie a ales sã facã public prin ce trece, deoarece, desi are casã din 2013, el nu poate locui acolo cu familia, stând la socri, pentru cã nimeni nu îi face dreptate. De ieri s-a postat împreunã cu familia în fata fabricii de ulei, iar Liviu Hrimiuc, directorul acestei societãti, s-a amuzat copios, el folosind poarta a doua pentru accesul în societate. În loc sã rezolve problema, directorul Hrimiuc îl învinovãteste pe tânãrul bârlãdean cã si-a fãcut casa lângã gardul fabricii fãrã sã-i cearã lui acordul! „Eu astept toate institutiile abilitate sã vinã aici, inclusiv primarul Bârladului”, a spus Mihai Codreanu.

Mihai Codreanu din Bârlad s-a postat ieri cu masina personalã în fata portii SC Mândra SA, protestând împreunã cu sotia sa si cu copilul de trei ani, împotriva celor de la aceastã fabricã. Pentru cã situatia lui si a familiei sale este una nedreaptã, însã nu are niciun fel de întelegere din parte autoritãtilor, s-a tinut de cuvânt. „Nu doresc nimic altceva decât sã vinã un organ al statului sã facã mãsurãtori de zgomote, fãrã laboratoare plãtite sã iasã bune rezultatele! Sã fie transparentã … Eu am sã merg cu toatã familia, sã parchez masina în poarta fabricii de ulei si sã locuiesc acolo, blocând accesul în societate, sã vedem dacã lor le convine”, ne-a spus, în urmã cu douã zile, Mihai Codreanu. Ieri, acesta era împreunã cu familia la poarta fabricii de ulei, acolo unde a venit si directorul societãtii, Liviu Hrimiuc. Acesta nu a dorit sã discute cu reprezentantii presei locale, pe motiv cã … nu doreste sã facã niciun comentariu. „Dar n-ar fi rãu sã verificati ce autorizatie are pentru acea casã. Cã acolo a fost un darac de lânã si autorizatia datã de Primãria Bârlad este pentru reparatie. Nu sã-si ridice ditamai casa lângã gardul meu. Verificati, altceva nu vã mai spun. Astept si eu organele statului sã-si facã datoria”, a spus Liviu Hrimiuc.

„Eu nu plec de aici fãrã sã vinã cineva care sã ne rezolve situatia”

„Protestãm pentru cã nu avem liniste în casa noastrã. Domnul director nu a vrut sã antifoneze la tubulaturã, nu vrea întelegere amiabilã. Dupã <<n>> plângeri la toate institutiile statului, nimeni nu ia nicio mãsurã. Noi suntem cu acte în regulã, avem totul legal. El vrea sã ne scoatã pe noi afarã din casã! Nicio autoritate nu face nimic, asa cã vom sta în stradã pânã când vor veni. Domnul director ne-a spus cã a fãcut un proiect pentru a ridica acolo un perete antifonat, dar asta ne spune an de an! Nu ne-a putut arãta proiectul, deci este o minciunã. Vom sta aici pânã când se rezolvã! Sã vinã si domnul primar cã el stie despre ce este vorba!! Noi am cumpãrat si am construit cu acte în regulã”, a spus Mihai Codreanu.

Vã reamintim cã tânãra familie Codreanu si-a construit o frumusete de casã, în 2013, pe strada G-ral Milea, vecin (gard în gard) cu SC Mândra SA Bârlad. Practic, geamurile casei dau exact în curtea fabricii de ulei, fix lângã magazia de descãrcare a florii-soarelui care vine cu TIR-urile la descãrcat. Ultilajele acestei fabrici (destul de vechi, spune Mihai Codreanu) fac un zgomot infernal, de dimineatã pânã seara, în urma descãrcãrii. Bârlãdeanul ne-a rugat sã mergem acolo, la fata locului si sã ascultãm si noi, dacã este normal acel zgomot. Într-adevãr, am gãsit utilajele în plinã actiune, fãcând un zgomot incredibil de deranjant. Mihai Codreanu ne-a spus cã este mai mult decât disperat. Politia Localã Bârlad, Primãria Bârlad, nu pot face nimic ca sã-l ajute, pentru cã nu este de competenta lor. „Eu nu mai rezist, sã fie clar. Am un copil de trei ani, nu pot locui în propria casã din cauza celor pe care le-am relatat. Este un caz stiut de câtiva ani de Garda de Mediu, DSP Vaslui, dar niciodatã nu s-a fãcut nimic concret pentru a se intra în legalitate. Acum trebuie sã facã cineva ceva cã nu se mai poate”, a încheiat Mihai Codreanu.