PSD A DAT, PDS A LUAT titlul de cetãtean de onoare al lui Pomohaci

Zece consilieri PSD au initiat un proiect de hotãrâre prin care cer revocarea titlului de „Cetãtean de Onoare al Municpiului Bârlad”, acordat preotului caterisit Cristian Pomohaci. Titlul i-a fost acordat tot la propunerea consilierilor locali PSD, ce-i drept cei ai fostului primar Titi Constantinescu. Si episcopul pidosnic de la Husi a primit titlul de „Cetãtean de Onoare al Bârladului” si, din pãcate, nimeni nu se gândeste sã cearã retragerea acestuia! Dacã în cazul lui Pomohaci mai existã sperante ca Biserica sã revinã asupra deciziei de caterisire, în cazul episcopului de la Husi, probele sunt concludente.

Consilierii locali ai PSD Bârlad, mare parte aceeasi din anul 2012, când eram sub „domnia” rosie a PSD si a fostului primar Titi Constantinescu, au depus, la sedinta ordinarã a CLM Bârlad de astãzi, un proiect de hotãrâre prin care sã-i fie retras titlul de „Cetãtean de Onoare al Bârladului” ex-preotului Cristian Pomohaci. Acestia s-au trezit în varã cã sunt revoltati de faptul cã preotul cântãret este de fapt un pedofil. Cristian Pomohaci a primit acest titlu onorific la sedinta CLM din luna octombrie 2012! Propunerea a venit din partea fostului primar Titi Constantinescu, multumit cã acesta a cântat de zor în campania sa electoralã din mai 2012! Atunci, aceeasi consilieri PSD de acum au votat cu ambele mâini ca preotul Cristian Pomohaci sã fie cetãtean de onoare al Bârladului! Acum, vor ca acest titlu sã-i fie retras! Preotul Cristian Pomohaci, originar din Rebrisoara, a fost caterisit de cãtre Consistoriul Eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia pentru cã ar fi încercat sã corupã sexual un adolescent de 17 ani. Preotul Cristian Pomohaci este cercetat si de procurori pentru aceste fapte, cazul fiind preluat de Parchetul General. Totul a fost surprins într-o înregistrare audio de 22 de minute, în care preotul încearcã sã îl convingã pe adolescent sã întretinã relatii sexuale cu el si chiar sã mai aducã si alti tineri. Ei bine, aceastã înregistrare a fost contestatã de ex- preotul Cristian Pomohaci, care a depus dovezi privind nevinovãtia sa. Fostul preot s-a prezentat în fața membrilor Consistoriului Mitropolitan, urmând ca pe 5 octombrie, sã primeascã un verdict din partea Mitropoliei Ardealului. Din surse demne de încredere, am aflat cã Pomohaci ar fi depus la Consistoriul Eparhial, cât si la Parchetul instantei supreme, mãrturiile celor doi tineri care l-au acuzat de pedofilie si homosexualism prin care acestia recunosc faptul cã au fost plãtiti ca sã aducã acuzatii mincinoase împotriva fostului preot Pomohaci.

Dar Episcopul? Cu el cum rãmâne, domnilor consilieri din PSD?

PROPUNERE…Se pune întrebarea, cum de nu se revoltã membrii PSD din CLM Bârlad, referitor la scandalul de la Episcopia Husilor, unde Episcopul Corneliu Onilã a fost obligat sã demisioneze din functie, deoarece a fost filmat în situatii nedemne de o fatã bisericeascã: corupând minori de la Seminarul Teologic Husi si preoti tineri! El este „Cetãtean de Onoare al Muncipiului Bârlad” de foarte mult timp, încã de pe vremea când era doar Episcop Vicar. Tot Titi Constantinescu l-a fãcut cetãtean de onoare, iar episcopul Onilã l-a pus pe primar, drept recompensã, în Consiliul Eparhial al Episcopiei Husilor. Si Adrian Solomon, dupã ce a devenit deputat, a ajuns consilier eparhial! Acestuia cine-i va cere înapoi titlul onorific? La biserica ”Sf. Ecaterina” din curtea spitalului, cunoscutã ca si Biserica Sfânta Spagã, episcopul Corneliu este pictat alãturi de Titi Constantinescu, ctitor al acestei biserici, spre disperarea bârlãdenilor. Interesant ar fi, dacã se va cere anularea titlului lui Corneliu Onilã, sã se propunã si înlocuirea picturii. Cei doi indivizi, Corneliu si Titi Constantinescu, sunt pictati alãturi de martirii neamului românesc, domnitorul Constantin Brâncoveanu si fiii sãi.