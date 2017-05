Raed Arafat nu confirmă şi nici nu infirmă invitaţia lui Băsescu de a candida în 2012: Nu am primit nicio propunere oficială de la PDL

Raed Arafat a răspuns la întrebarea RomaniaTV.net dacă a fost invitat de Traian Băsescu şi Elena Udrea să candideze la Primăria Capitalei în 2012 că nu a primit nicio propunere oficială din partea PDL de a candida. El spune că mereu a avut invitaţii de la politicieni să candideze, dar le-a respins pe toate.

Raed Arafat a făcut aceste precizări la solicitarea RomaniaTV.net, în contextul în care un material realizat de PressOne a readus în actualitate acest episod vehiculat şi la vremea respectivă: o candidatură a medicului Arafat din partea PDL, în condiţiile în care conflictul dintre el şi preşedintele Traian Băsescu din ianuarie 2012 dusese la proteste de stradă, încheiate cu demisia Guvernului Boc.

Raed Arafat: Nu am primit nicio propunere oficială de la PDL să candidez la Primăria Capitalei în 2012. Da, am avut discuţii cu tot felul de oameni, nu numai la alegerile din 2012, la fiecare alegeri mi s-a propus din toate părţile să candidez. Poziţia mea era cunoscută, 2012 a fost un an difcil…

RomaniaTV.net: Dar au existat discuţii cu Elena Udrea, cu Traian Băsescu despre o candidatură la Primăria Capitalei în 2012?

Raed Arafat: Repet, nu am primit nicio propunere oficială din partea PDL să candidez la Primăria Capitalei în 2012.

PressOne a readus în discuţie, în cadrul unei sinteze privind ascensiunea politică a Elenei Udrea, şi acest episod: fosta consilieră de la Cotroceni, împreună cu preşedintele de atunci Traian Băsescu i-ar fi propus lui Raed Arafat să fie candidatul PDL la Primăria Capitalei în 2012, ofertă refuzată.

Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/raed-arafat-nu-confirma-si-nici-nu-infirma-invitatia-lui-basescu-de-a-candida-in-2012-nu-am-primit-nicio-propunere-oficiala-de-la-pdl_354091.html#ixzz4g21VJfA9