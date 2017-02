UPDATE: Adrian Solomon (PSD) despre abrogarea ordonanței: “Mai bine mai târziu, decât niciodată”

“Mai bine mai târziu decât niciodată. Orice eroare îndreptată este un pas înainte. Dialogul poate duce la o formă mai bună a Codurilor Penal și de Procedură Penală, care sunt declarate, într-o mare măsură, neconstituționale. Sper ca, în Parlament, toată lumea să găsească înțelepciunea pentru a face un Cod ca afară”, a spus deputatul PSD de Vaslui, Adrian Solomon, președintele executiv al partidului.





“Răgăliile” au învins, ordonanța va fi abrogată. Rămâne de văzut ce va anunța Grindeanu, la amiază!

Prim-ministrul Sorin Grindeanu a anunțat, sâmbătă seara, abrogarea ordonanței de urgență privind modificarea Codurilor Penale. ~n plus, premierul a spus că ministrul Justiției, Florin Iordache, își va asuma consecințele. “Duminică vom face în regim de urgență o ședință de Guvern pentru abrogarea acestei ordonanțe. Vom găsi calea legală – abrogare, prorogare, ca să nu intre în vigoare această ordonanțăă”, a spus prim-ministrul, într-o scurtă declarație susținută la ora 20:30. De asemenea, premierul a lăsat să se înteleagă că ministrul Justiției, Florin Iordache, va fi sacrificat, subliniind că acesta și ministerul “își vor asuma și își asumă consecințele”. Rămâne în urmă declarația revoltătoare a președintelului PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, care a jignit toată țara: “Spre deosebire de președintele Liviu Dragnea, eu fac parte din aripa talibană a PSD și nu mă interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva. Mi-a fost foarte ușor să-i recunosc după răgetele pe care le scot și am înțeles că este o facțiune ultrareacționară care habar nu are de comportamentul democratic și de valorile umanitare”.