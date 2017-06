“RAHATUL O SÃ SE ÎMPUTÃ SI O SÃ MIROASÃ URÂT!”

MESAJ CÃTRE PATRIARH

SCRISOARE…Preotii vasluieni, într-o scrisoare deschisã, continuã sã critice atitudinea Episcopului Corneliu si cer Mitropolitului Moldovei si Patriarhului Daniel sã intervinã si sã facã dreptate!

EXPLOZIV… Mesaj disperat din partea preotimii vasluiene, la sapte zile de la declansarea scandalului legat de santajele asupra Episcopului Corneliu, cu celebrul filmulet cu scene porno cu minori, în care apare mai-marele preotilor din acest judet, conform surselor judiciare. Un grup numeros de preoti ne-a trimis o scrisoare deschisã, pe care am decis sã o publicãm integral, în care sunt criticate faptele comise de PS Corneliu si urmãrile nefaste care se abat asupra preotimii din judetul Vaslui. “Suntem bãgati în aceeasi gãleatã cu lãturi, desi nu avem nici o vinã. Desigur cã vina o poartã, în primul si în primul rând, pãstorul nostru, Preasfintitul Episcop Corneliu. Dacã s-a stiut vinovat, ce a cãutat la DNA? De ce nu a cãutat, în orice chip, sã aplaneze si chiar sã desfiinteze conflictul, încã din fasã? Era de datoria sa sã o facã”, sustin preotii din judet, care spun cã vorbesc în numele sutelor de parohi si cãlugãri din tot judetul Vaslui. Acestia cer ajutorul Mitropolitului Moldovei si Patriarhului Daniel, sã intervinã în situatia tensionatã de la Eparhia Husilor, pentru cã “Altfel c…l o sã se împutã si o sã miroasã urât, urât de tot”.

Un grup de preoti din judetul Vaslui a trimis o scrisoare anonimã pe adresa redactiei Vremea Nouã, cerând sã se facã dreptate, iar episcopul pãcãtos sã suporte si el rigorile Bisericii Ortodoxe Române, alãturi de cei trei colegi care sunt acum în arest la domiciliu. Preotii îsi varsã nãduful asupra linistii suspecte care vine dinspre Patriarhia Românã, în cazul scandalului de santaj si filmulete compromitãtoare de la Episcopia Husilor. Nici nu este de mirare “legea tãcerii” care se practicã în cazul PS Corneliu, câtã vreme purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bãnescu, este prieten bun si fost coleg de facultate cu Episcopul, iar PF Daniel este cel care l-a apãrat în permanentã pe Corneliu Onilã, fiind de acord sã-i dea pe mânã Eparhia Husilor, cu multi ani în urmã. Sunt tot mai multe voci în aceastã episcopie care sustin cã PS Corneliu nu mai poate fi pãstorul spiritual al credinciosilor din judet, în conditiile în care filmuletul care a condus la arestarea celor trei preoti contine scene compromitãtoare pentru el, cu fapte pentru care Parchetul ar trebui sã se autosesizeze (de ce, oare, procurorii tac si nu spun nimic despre faptul cã în acel film apare un tânãr de 17 ani, deci un minor, ne întrebãm?, n.r.). Iatã ce scriu preotii din judet, ajunsi la limita rãbdãrii: “Desi stim cã scrisorile în “anonimat” nu prea se iau în consideratie, sperãm sã întelegeti situatia extrem de dificilã în care ne aflãm, toatã preotimea din judetul Vaslui, si sã ne acceptati anonimatul. Ne-am sunat, ne-am cãutat si ne-am întâlnit în diverse locuri, ferite de ochii presei si ai curiosilor, si ne-am întrebat ce-i de fãcut. Nu putem sta nepãsãtori, reci si indiferenti la ceea ce se petrece în Episcopia Husilor, din care facem si noi parte. E o rusine, o mare rusine, o foarte mare rusine. Noi, preotii din toate cele trei protopopiate, împreunã cu cãlugãrii, cântãretii bisericesti si, cu sufletul, enoriasii nostri, vrând, nevrând, de voie si de nevoie, trebuie sã suportãm palma peste fatã? Desigur cã vina o poartã, în primul si în primul rând, pãstorul nostru, Preasfintitul Episcop Corneliu. Dacã s-a stiut vinovat, ce a cãutat la DNA? De ce nu a cãutat, în orice chip, sã aplaneze si chiar sã desfiinteze conflictul, încã din fasã? Era de datoria sa sã o facã. Câtiva dintre noi am urmãrit si am citit comentariile de pe internet, care mai de care mai supãrãtoare, nu numai la adresa Episcopului, ci si la adresa noastrã. Ne bagã pe noi în aceeasi gãleatã cu lãturi, fãrã sã purtãm vreo vinã. Ce putem face noi, oare? Nimic, absolut nimic. Regulamentele si statutul BOR prevãd pentru noi doar îndatoriri, iar drepturile sunt ale celor mari. Mari si infailibili, precum Sfântul Pãrinte de la Vatican”.

“Mitropolitul Moldovei, Patriarhul Daniel sã nu rãmânã nepãsãtori”

“Cu tot respectul cu care suntem datori fatã de mai-marii nostri, deschis cerem Mitropolitului Teofan, de la Iasi, cel care i-a înmânat cârja si însemnele episcopale, sã ia de urgentã mãsurile care se impun. Repetãm de “URGENTÔ. Cerem Sinodului Mitropolitan al Moldovei, cerem Pãrintelui Patriarh Daniel, ne adresãm si Sfântului Sinod al BOR sã nu rãmânã nepãsãtori. Altfel, cãcatul o sã se împutã si o sã miroasã urât, urât de tot. Acest scandal afecteazã nu numai Eparhia Husilor, ci si întreaga Bisericã Ortodoxã Românã. Nu stim cât adevãr existã legat de caseta cu filmuletul în cauzã, dar stim cã Preasfintitul Corneliu, sau cum îi spunem noi, în cercurile preotesti, Cornilã, a gresit cã s-a adresat DNA-ului. Si pentru asta sã plãteascã. DA! Sã plãteascã. Existã mãnãstiri chiar în eparhia domniei sale, unde el trimitea preotii la canon. De ce n-ar putea fi si el trimis la mãnãstire? Temporar sau definitiv, chiar. Sunt destui “bãieti cu ochi albastri” de care a purtat grijã în seminar si care acum ar putea avea ei grijã de domnia sa, sã nu-i lipseascã “nimic”. Putem face chiar si o propunere în acest sens. Acea mãnãstire frumoasã de pe Movila lui Burcel, pe care a sfintit-o recent. Câtiva dintre noi am avut curajul si am contactat staretul de acolo si l-am întrebat dacã l-ar primi. Acesta ne-a spus cã îi poate oferi si stãretia, dacã doreste, si conditii privilegiate pentru rang de episcop. Oricum, discutia a fost la telefon, cu un numãr ascuns si sub protectia anonimatului. Asa cã nu e cazul sã-i imputãm nimic pãrintelui Gusã”, mai scriu preotii.

Expeditorii scrisorii cer ajutorul mass-mediei locale pentru a aduna preotii din judet la o discutie publicã!

“Si dacã colegii dumnealui de arhierie tac precum “porcul în popusoi”, atunci vã rugãm pe voi, presa localã, sã convocati toti preotii într-o conferintã publicã, undeva în Vaslui, Bârlad sau Husi si cereti-ne pãrerea. Sã ne putem si noi pronunta. Mâncãm doar aceeasi pâine si slujim aceleasi idealuri. Diferenta e doar cã noi ne multumim si cu pâine neagrã, în timp ce Preasfintitul are doar cozonac si grãtãrele, alãturi de minorii de la Seminar, unii fiind chiar preoti, copiii nostri pe care i-am trimis la studii în Husi. Cât mai putem rãbda? Pânã când, Doamne? Cine ne poate da un rãspuns? Îl asteptãm pe Mitropolit sau pe Patriarh sau, dacã nu, pe cei de la DNA, de la Judecãtorie, de la Tribunal sau de la CEDO. Oare cât si pânã când ne va astepta bunul Dumnezeu?”, se întreabã preotimea de la Vaslui. Pânã acum, este o tãcere suspectã atât la Mitropolia Moldovei, cât si la Patriarhie, fapt care îi înfurie foarte tare pe credinciosi si preoti. Un grup de 70 dintre parohii judetului a anuntat cã va organiza o miscare de protest, în fruntea credinciosilor, pentru faptele grave care s-au petrecut la vârful Eparhiei Husilor, fapte care au dus la filmulete cu scene pentru adulti.