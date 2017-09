Rãzboi între societatea Transurb si operatorii de transport persoane din oras

Un adevãrat rãzboi între societatea de transport Transurb si firmele care efectueazã transport pe rute regionale si judetene riscã sã arunce în aer linistea municipiului resedintã. Operatorii de transport privat sunt acuzati de primãrie si Transurb, pe motiv cã furã cãlãtorii din statiile operatorului municipal, la sosirea în oras. La rândul lor, firmele private sustin cã primãria încearcã sã-i intimideze, comandând la Politie controale la adresa celor care fac curse judetene sau interjudetene. Primarul Vasluiului, Vasile Pavãl, a acuzat în msi multe rânduri transportatorii privati de pe cursele judetene si interjudetene pentru faptul cã obisnuiesc sã “fure” clientii Transurb, mai ales cã toate cursele ajung în zona Gãrii.

Operatorii privati de transport anuntã locuitorii Vasluiului sã nu mai urce în masinile care vin din curse judetene sau interjudetene, ci sã foloseascã mijloacele de transport ale Transurb. Curg reclamatiile la adresa firmelor din Asociatia Transportatorilor Rutieri de Persoane Vaslui, operatorii fiind bãnuiti cã furã clientii Transurb, atunci când vin în Vaslui din cursele lor judetene sau regionale. “Ca urmare a numeroaselor sesizãri fãcute de Transurb SA la adresa operatorilor de transport privati, sesizãri în care reclamã perturbarea activitãtii la societatea mentionatã, prin îmbarcarea si debarcarea pasagerilor în statiile din municipiul Vaslui, dorim sã transmitem urmãtorul comunicat:

Operatorii de transport, membri ATRP Vaslui, roagã cetãtenii care circulã cu mijloace de transport în comun pe raza municipiului Vaslui si în suburbiile acestuia sã foloseascã DOAR mijloacele de transport ale S.C. Transurb S.A., cocietate ce detin in exclusivitate dreptul de a executa serviciul de transport public de pe raza municipiului Vaslui. ATRP Vaslui recomandã Politiei Rutiere Judetene, Politiei Rutiere a Municipiului Vaslui si Politiei locale Vaslui sã opreascã actiunile de intimidare la adresa operatorilor de transport privat, ca urmare a sesizãrilor S.C. Transurb S.A., actiuni dupã pãrerea noastrã, din relatãrile conducãtorilor auto verificati au mai mult scopul de a proteja si favoriza activitatea de transport a S.C. Transurb S.A..

Nu credem cã într-o tarã democraticã este normal ca anumite institutii ale statului sã fie folosite ca unelte de intimidate în protejarea unei societãti comerciale”, scriu cei de la Asociatia Transportatorilor Privati Vaslui. De ani de zile, între primãria Vaslui si transportatorii privati care tranziteazã orasul, curse judetene sau traseele spre si dinspre judetele învecinate, se duce un adevãrat rîzboi. Societatea de transport public a orasului, Transurb, reclamã faptul cã microbuzele care vin din diverse directii, în special cele care sosesc dinspre Iasi, chiar si cursele judetene, le iau clientii din statii, contra unor sume modice, astfel cã autobuzele circulã mai mult goale la unele ore. În urmã cu doi ani, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spunea cã s-a ajuns la o întelegere. „Am discutat cu patronii acestor firme si am ajuns la concluzia cã existã un punct de descãrcare la Spitalul Judetean, de exemplu, pentru cursele care vin dinspre Iasi sau comunele de la granita cu judetul vecin, plus o statie în zona pietii Traian. La fel si pentru cursele care vin dinspre Bârlad sau alte orase, însã am cerut ca acele statii sã fie numai de debarcare a cãlãtorilor, nu sã se îmbarce cãlãtori care doresc sã ajungî în garã, de exemplu. Or, multe microbuze din acestea nu respectã ce am solicitat noi si iau cãlãtorii care vor sã ajungã din cartier în Piata Traian sau Garã. Îi dau soferului 1-2 lei si ajung la garã, imediat, în timp ce autobuzele sau microbuzele noastre circulã mai mult goale. Nu se mai poate asa. Societatea noastrã de transport public pierde mult prin astfel de situatii, trebuie sã luptîm sã-i disciplinãm pe cei care se expun la astfel de practici, sunt institutii ale statului care ar trebui sã verifice, sã se respecte regulile licentei”, acuza primarul Pavãl.