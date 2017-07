Rãzboiul boxelor sau cum sã îti bati joc de locatari!

INCREDIBIL Rãzboi între conducerea Asociatiei 16 din Bârlad, în fruntea cãreia se aflã Gheorghe Baciu, si una din locatarele din asociatie, pentru cã aceasta a avut tupeul sã cearã sã foloseascã o boxã proprietatea comunã a locatarilor din scara respectivã. Femeia a fost mintitã, ca si toti locatarii de pe scarã, cã cel care foloseste boxa respectivã plãteste chirie, folosind si energie electricã de pe scarã, astfel cã toti locatarii plãteau „huzurul” vecinului Costicã Balan, nimeni altul decât vicepresedintele Asociatiei nr. 16. Culmea, desi femeia s-a adresat tuturor organelor abilitate, inclusiv Primãriei Bârlad, nimeni nu a ascultat-o, însã ea este târâtã în judecatã de Costicã Baciu, care îi cere 2500 de lei despãgubiri pentru cã l-a fãcut… hot! Primãria Bârlad spune cã nu are competente în asociatiile de locatari, iar primarul Dumitru Boros a îndrumat femeia cãtre instanta de judecatã.

Pe adresa redactiei noastre, a Parchetului Bârlad si a Primãriei Bârlad, a sosit o reclamatie, adresatã primarului municipiului Bârlad, de cãtre Camelia Denice Mironescu, locatarã în Asociatia nr. 16 de locatari. Iatã ce reclamã femeia:

„Am solicitat Asociatiei de propRietari nr.16, mai precis administratorului Baciu Gheorghe si d-lui presedinte Plãcinta, cã doresc sã folosesc si eu o boxã de la parter, proprietate comunã a scãrii în care locuiesc, pentru a-mi depune bicicleta, fiindcã mi-au fost furate 4-5 biciclete de pe casa scãrii. Acesta, în ciuda faptului cã i-am arãtat cartea tehnicã a blocului din care reiese cã spatiul este proprietate comunã, refuzã sã aplice legea pe motiv cã nu existã niciun document care sã ateste faptul cã este proprietate comunã. Consider atitudinea dumnealui rãuvoitoare si de rea-credintã, deorece cel care o ocupã abuziv, Costicã Balan, este si membru în comitetul executiv al Asociatiei, fiind vicepresedinte. Dacã intial Gheorghe Baciu, administratorul, mi-a spus cã cel care o ocupã are încheiat un contract de închiriere, ulterior, la insistentele mele de a-mi arãta contractul, a fost nevoit sã recunoascã cã nu are niciun contract pe motiv cã nu detine cartea tehnicã. Dacã la ceilalti locatari care ocupã boxe este dispus sã îi anunte la avizier cã trebuie sã elibereze boxele, pentru vecinul care este membru în comitetul Asociatiei nu considerã cã trebuie sã ia aceeasi mãsurã. Din câte observ, pentru celelalte boxe existã un document, dar nu si pentru boxa vecinului favorizat de administrator si presedinte. Pentru unii, legea 230/2007 este ciumã si pentru altii mumã. Acest vecin, Costicã Balan, a avut montat ilegal pânã în luna martie sau februarie, timp de patru ani, un contoar pasant. Proprietarii scãrii s-au sesizat, iar în urma acestei sesizãri, acesta a scos acel contoar. El lua curent electric de pe casa scãrii, pe care noi toti îl plãteam, de ajusesem sã avem câte 800 de lei de platã lunar pentru lumina de pe casa scãrii, în timp ce alte scãri aveau câte 200 de lei! Dar comitetul executiv, administratorul si presedintele, nu a luat nicio masurã de eliminare a acestuia din comitet si nici de a sesiza Parchetul. Din acest comportament am înteles prea bine cã sunt complici si cã toate aceste lucruri s-au întâmplat cu buna lor stiintã.”, scrie Denice Camelia Mironescu.

La judecatã, doar acolo se pot adresa locatarii nemultumiti!

Primarul Bârladului, avocatul Dumitru Boros, ne-a precizat cã stie de reclamatia femeii, care a fost ieri si în audientã la el. „Eu i-am explicat doamnei cã boxele sunt proprietate comunã fortatã, ca si casa scãrii, uscãtoarele si acoperisul. Fiind proprietate comunã, nimeni nu are dreptul sã le ocupe abuziv. Dacã se întâmplã asa ceva, nu tine de Primãria Bârlad, doar judecãtorul poate sã dea un verdict. Trebuie sã se adreseze instantei de judecatã, sunt multe spete de acest gen, care s-au rezolvat la instantã. Primãria nu poate lua decizii, nici în cazul în care sunt probleme de ordin economic. Se poate solicita un audit la asociatie, iar cu rezultatul auditului, în caz cã se comite o fraudã, se poate anunta Politia si Parchetul Bârlad”, a precizat primarul Dumitru Boros.