Real vs Uman la “Cuza Vodã” Husi

BRAVO! Liceenii de la Colegiul “Cuza Vodã” Husi au reusit sã transforme mult asteptata confruntare anualã dintre profilul Real si profilul Uman, desfãsuratã vineri, 20 ianuarie, în sala mare a Primãriei, într-un spectacol de-a dreptul surprinzãtor! Dacã elevii de la Real s-au dovedit a fi, ca de obicei, foarte buni în ceea ce priveste perspicacitatea si informatiile despre istoria liceului, Umanistii au mizat pe spirit, emotii si umor si nu au dat gres! Echipa umanistã a reusit sã însufleteascã un robot, care, în final, a dansat, a salutat publicul si a dãruit flori, semn cã, de dragul copiilor care au vrut sã îi predea lectia umanitãtii, acesta si-a însusit sensibilitatea si bunãvointa! Cu fair-play si o atitudine demnã de prestigiul scolii în care se pregãtesc pentru viatã, “Realistii”, învingãtori la puncte, i-au felicitat pe Umanisti, pentru spectacolul surprinzãtor pe care l-au fãcut, cu drag, împreunã, la aniversarea Colegiului National “Cuza Vodã” Husi.

În 2017, competitia anualã dintre Realistii si Umanistii de la Colegiul “Cuza Vodã” Husi a demonstrat încã o datã cât de eficientã este o educatie bivalentã, pentru un echilibru just între pragmatism si sensibilitate! Concursul în sine reuseste sã arate, la fiecare început de an, tot ceea ce este mai interesant si mai creativ, la elevii ambelor profile. Realistii nu se dezmint niciodatã la cunostintele teoretice si perspicacitate, în timp ce Umanistii vin cu sensibilitate si talent sã completeze un spectacol reusit. Asa s-a întâmplat si la editia din acest an, în urma cãreia echipa Realului a câstigat concursul, cu trei probe cucerite (culturã generalã, dictie si culturã muzicalã). Umanistii au câstigat probele care au tinut de creativitate si talent, proba de prezentare (videoclip si dans), dar si proba de dramatizare. De apreciat a fost faptul cã, în final, cu prietenie si fair-play, membrii celor douã echipe s-au felicitat reciproc pentru munca depusã si bucuria comunã oferitã publicului!

Robotul umanizat si sceneta “Romeo si Julieta” au fãcut deliciul publicului!

Chiar dacã nu au câstigat competitia orgoliilor nici anul acesta, Umanistii au câstigat simpatie, cu o idee ineditã, apreciatã atât de public, dar si de juriu. Vrând sã pledeze într-un mod original pentru profilul lor, Umanistii au gândit un scenariu despre un robot, care, pentru viitorul omenirii, trebuia convins cã, pe lângã ratiune, este întotdeauna nevoie de suflet si emotii. Dupã ce copiii i-au arãtat ce înseamnã sensibilitatea si cât de importante sunt muzica, dansul, emotiile fatã de semeni, robotul nu doar cã a valsat cu licenii, dar a fost adus în mijlocul publicului si a oferit flori, semn cã si-a însusit lectia umanistilor. De asemenea, la proba de dramatizare, aplauzele au curs, întrucât sceneta Romeo si Julieta (adaptare pentru anul 2017) a plãcut mult publicului. “Noi ne-am bucurat cã am câstigat cele douã probe, la care s-a muncit foarte mult. Multumim foarte mult doamnei Tatiana Grigore, care ne-a ajutat cu regia piesei, lui Daniel Cristian Adam, pentru ajutorul dat la clipul de prezentare, dar si doamnei Cãtãlina Alexa, directorul Casei de Culturã Husi, pentru sprijinul acordat. Trebuie spus cã noi am apreciat prestatia colegilor de la Real, care au avut un filmulet de prezentare profesionist realizat, la care s-a folosit o dronã ce a survolat deasupra orasului, oferind imagini spectaculoase. Ne-a plãcut si dansul lor si stim cã si lor le-a plãcut ceea ce am fãcut noi, întrucât au venit si ne-au felicit. Pânã la urmã, cu totii am realizat un spectacol pentru Ziua Colegiului si asta a fost cel mai important”, au spus reprezentantii echipei Umaniste, formate din Andra Idriceanu, Andra Nãfornitã, Sanda Darie, Andrei Pricop, Beniamin Bejan, Alex Barbu, George Mihalache, Nadia Sãcãleanu, Cãtãlina Bita, Timeea Luca si Emilian Barbu. Membrii echipei Realului au fost: Matei Tocu, Georgiana Manolache, Ioana Adelina Ralea, Valic Teodor Alexandru, Tudor Sapcã, Octav Genes, Diana Alina Sîmbotin, Georgiana Porosnicu, Smaranda Marian, Georgiana Panainte, Miruna Surdu, Sabina Mocanu, Elena Frunzã, Valeria Gãinã si Ioana Bãrbieru.