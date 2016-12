Reexaminarea cerută de Iohannis pentru taxele lui Dragnea, respinsă şi de Cameră, şi de Senat

Victorie pentru Liviu Dragnea, în faţa lui Klaus Iohannis. Reexaminarea cerută de preşedinte pentru proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea care prevede eliminarea a 102 taxe a fost respinsă astăzi şi de comisiile din Camera Deputaţilor, anunţă Realitatea Tv, urmând ca raportul să intre la votul final din plenul Camerei. Anterior, reexaminarea a fost respinsă şi de Senat.

Proiectul de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, retrimis de presedintele Klaus Iohannis in Parlament, a intrat miercuri in dezbaterea Comisiei de buget-finante, dupa care va fi supus la vot in plenul Camerei Deputatilor, a anuntat secretarul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustinand ca actul trebuie sa fie adoptat inaintea votarii bugetului de stat pe anul 2017, potrivit News.ro.

Plenul Senatului a respins marti, cu 82 de voturi, cererea de reexaminare a legii privind eliminarea a 102 taxe, impotriva solicitarii presedintelui Klaus Iohannis votand senatorii PSD, ALDE, UDMR. In favoarea reexaminarii au votat senatori PNL, USR si PMP – 36 de voturi.

Reamintim că presedintele Klaus Iohannis a retrimis vinerea trecuta Parlamentului, pentru reexaminare, Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, initiata de PSD, avertizând asupra riscurilor cu care s-ar putea confrunta serviciile publice de presă în cazul anulării taxei radio-tv şi explicând că reexaminarea se impune în pofida deciziei de constituţionalitate a CCR, scrie news.ro.

Klaus Iohannis argumentează, în cererea de reexaminare, că deşi există o decizie a CCR de constituţionalitate a legii, reexaminarea trimisă de el se referă la politicile fiscal-bugetare ale statului, precum şi “concretizarea acestora”, care sunt atribute ale Parlamentului, astfel încât se impune o reanalizare a acesteia de către Legislativ “sub aspectul efectelor resimţite de cetăţen”.

Preşedintele subliniază că eliminarea taxelor şi simplificarea procedurilor în raporturile dintre cetăţeni şi autorităţi sunt deziderate ale societăţii, dar realizarea lor implică şi adoptarea unor “măsuri legislative coerente, eficiente, predictibile şi, în acelaşi timp, responsabile”.

