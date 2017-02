Referendumul lui Iohannis i-a dezbinat si pe vasluieni

“ITI PLACE CORUPTIA, BOSS? DA/NU”

OPINII… Parlamentul a dat aviz presedintelui Klaus Iohannis pentru declansarea referendumului pe tema luptei anticoruptie. Acest lucru a împãrtit si vasluienii în douã tabere la fel ca si în restul României. Unii spun cã da, este o necesitate, dar majoritatea neagã nevoia unui referendum. Cei care sustin actiunea presedintelui spun cã dacã vor exista rãspunsuri clare în urma referendumului, acestea vor fi un punct de plecare în lupta împotriva coruptiei. Cei care sunt împotriva referendumului, spun cã rãspunsul este clar, românii nu vor coruptie, iar banii cheltuiti ar fi mai bine dati în altã parte. Comisiile de specialitate s-au pronuntat deja în favoarea consultãrii populare pe care seful statului a decis sã o organizeze dupã ce Guvernul a încercat modificarea codurilor penale. Dacã Parlamentul nu respectã termenul de 20 de zile calendaristice pe care le are la dispozitie pentru a-si da avizul, presedintele poate emite decretul de organizare a referendumului si fãrã acest aviz.

Vestea cã în 20 de zile românii vor fi chemati la referendum pentru a-si exprima opinia fatã de continuarea luptei împotriva coruptiei a scindat si vasluienii în douã tabere, pro si contra. “Depinde care e întrebarea concretã din referendum. În mare parte e o idee bunã atâta timp cât rezultatele pot fi cuantificate într-un mod concret ca sã se poatã decide un curs de actiune. Dacã e ceva în sensul “ÎTI PLACE CORUPTIA, BOSS? DA/NU”, atunci e fãrã valoare. As prefera o actiune mai concretã, dar în mare parte referendumul e o idee bunã. Si aratã cã, presedintele Iohannis, e peste liderii Guvernului si ai Parlamentului ca gândire politicã, fiindcã vrea opinia populatiei si nu face ce vrea vrea el”, spune Cosmin Tiplea. (foto: azi/ Cosmin Tiplea). Desi este de acord cu referedumul, Constantin Iepure considerã cã dacã ar fi iesit mai multi oameni la vot, nu am fi ajuns aici. “Eu am o pãrere bunã despre referendum, pentru cã vor pleca multi de la guvernare dupã. Dar nu am fi ajuns niciodatã în situatia asta dacã românii ar fi iesit la vot într-un numãr mai mare. Este o lectie pentru toti. În ziua de vot nu se stã acasã”, explicã acesta. (foto: Danutz/ Iepure Constantin)

“Cu privire la organizarea unui refendum, nu mã pot exprima decât cu mâhnire”

De cealaltã parte a baricadei se aflã vasluienii care nu considerã referendumul o solutie viabilã pentru situatia actualã. “Cu privire la organizarea unui refendum, nu mã pot exprima decât cu mâhnire. Categoric NU! Costurile unui referendum reprezintã o risipã ce ar putea fi prevenitã dacã politicienii si-ar respecta atributiile si binecunoscutul jurãmânt depus la investirea în functie. Nu înteleg de ce ar fi nevoie de un referendum dacã vocea poporului a rãsunat în întreaga tarã, pânã si peste granite”, explicã Ionut Manolachi.(foto: azi/Ionut Manolachi) De risipa banilor se plânge si Mihai Savin, care considerã referendum-ul un lucru de prisos. “Domnule, sã spun drept am o pãrere foarte proastã, pentru cã se cheltuiesc foarte multi bani. Banii ãia sunt ai oamenilor si pot fi folositi în altã parte. Si în al doilea rând, nu are niciun sens. Bineînteles cã poporul nu vrea coruptie în stat, doar de asta au si iesit în stradã”, spune acesta.(foto: Danutz/ Mihai Savin)

Ce i-a împãrtit mai exact pe vasluieni

Parlamentul a dat aviz favorabil în unanimitate, în urmã cu trei zile, pentru referendumul declansat de presedintele Klaus Iohannis pe tema Justitiei. Avizul a fost votat dupã aproximativ 40 de minute de dezbateri. Cei de la PNL si PMP au sustinut fãrã rezerve referendumul, USR a dorit eliminarea unora dintre sugestiile prevãzute de PSD în raportul Comisiilor juridice, iar social-democratii s-au declarat în favoarea referendumului, dar au criticat motivele presedintelui Iohannis. Avizul asupra cererii de convocare a referendumului a fost acordat fãrã modificãri fatã de raportul Comisiei juridice. Dupã acest vot, presedintele Klaus Iohannis va putea declansa procedurile privind referendumul si va trebui sã stabileascã întrebarea care va apãrea pe buletinele de vot. (Andrei Manolachi)