Reprezentanta României la Eurovision, lansatã de un compozitor vasluian

SUCCES… Ilinca Bãcilã, reprezentanta României la Eurovision, alãturi de Alex Florea, a fost lansatã de compozitorul vasluian Claudiu Bulete. Prima melodie cântatã de aceasta în stilul “yodel” a fost compusã de el. Se numeste “Ardelean show” si, în 2013, i-a adus Marele Trofeu la Festivalul Mamaia Copiilor. Piesa a ajuns sã aibã douã milioane de vizionãri pe Facebook si peste 50.000 de distribuiri. Ilinca promoveazã în continuare aceastã piesã, ba chiar a fredonat-o pe covorul rosu, în cadrul prezentãrii tãrilor de la Kiev, la solicitarea unui jurnalist ucrainean care cunostea melodia.

Ilinca este originarã din Cluj Napoca si se trage dintr-o familie de muzicieni. Tatãl ei, Serban Bãcilã, este unul din cei mai mari tenori din România. În prezent, este profesor la scoala sa de canto. Mama Ilincãi, Carmen Bãcilã, cântã în Corul Filarmonicii din Cluj Napoca, unul din cele mai bune coruri profesioniste din tarã. La Vaslui a venit de trei ori, ca invitatã în recital la Festivalul Constelatia Necunoscutã. Ultima oarã când a venit, în 2015, a si prezentat evenimentul, alãturi de Andy Bentu.

“Ne-a surprins pe toti prin felul în care executa acel stil muzical”

Prima întâlnire a Ilincãi cu compozitorul vasluian Claudiu Bulete a avut loc în 2012, când ea a participat la un festival national la Bãile Herculane. „Îmi aduc aminte si acum prima datã când am vãzut-o. Eram în juriu împreunã cu Mihai Trãistariu si Ilinca urma sã cânte. Mihai mi-a zis: <<ia sã vezi ce poate face fata asta>>. A cântat o piesã country yodel si, într-adevãr, ne-a surprins pe toti prin felul în care executa acel stil muzical, deloc usor, dar si prin dezinvoltura si atitudinea de pe scenã. A cucerit, evident, marele premiu al festivalului. Stilul muzical yodel este, pentru întelesul tuturor, un mod original de a cânta traditional în Elvetia, presupune trecerea din voce de piept în voce de cap cu „atac de glotã” si e destul de greu de executat, ca în filmul Heidi. A mai fost preluat în piesele country, dar pânã la acel moment niciodatã în România. Dupã concurs, a venit tatãl ei la mine si m-a rugat sã îi scriu Ilincãi o piesã româneascã pe stil yodel, pentru a participa cu ea anul urmãtor la Mamaia Copiilor. Am spus <<da>>, m-a bucurat initiativa. Dificultatea a fost de a scrie o piesã neaos româneascã adaptând un stil elvetian. Asa a apãrut si gãselnita, numitã <<Ardelean show>>. De aceste calitãti vocale s-a folosit si compozitorul piesei ce ne reprezintã la Eurovision, Mihai Alexandru, care a gãsit în piesa <<Yodel it>> o combinatie interesantã si, totodatã, originalã cu un rapper: Alex Florea – si pe el l-am jurizat în multe concursuri de muzicã. Produsul mi se pare interesant si sigur va fi remarcat la Kiev. Nu dau niciun pronostic vis-a-vis de rezultat, dar am sperante mari la un loc foarte bun, mai ales cã avem si cu ce. Evident cã le tin pumnii”, a spus Claudiu Bulete. Ilinca si Alex vor concura joi, 11 mai, în cea de-a doua semifinalã a concursului Eurovision, cu piesa “Yodel it”, compusã de Mihai Alexandru. Melodia este cotatã cu sanse mari la un loc bun în finala care va avea loc pe 14 mai, la Kiev.