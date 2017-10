Retea de contrabandisti destructuratã de politistii de frontierã vasluieni

DESCINDERI…O retea de contrabandisti, din care fãceau parte 13 persoane, români si moldoveni, a fost destructuratã, zilele trecute, de cãtre politistii de frontierã, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Iasi. De asemenea, au fost efectuate 12 perchezitii la domiciliul unor suspecti din Husi si Pãdureni. Au fost emise sase mandate de aducere la audieri, apoi doi dintre cei audiati au fost prezentanti în fata unui judecãtor de drepturi si libertãti cu propunere de arestare preventivã. Conform anchetatorilor, în perioada iunie – octombrie, membrii retelei de traficanti au introdus ilegal în tarã peste 4000 de pachete cu tigãri. În urma perchezitiilor, oamenii legii au confiscat un autovehicul, diferite sume de bani, 4 telefoane mobile si sute de pachete cu tigãri de diferite mãrci.

Politistii de frontierã vasluieni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Iasi, au destructurat o retea care desfãsura activitãti în sfera contrabandei cu produse din tutun si care actiona pe raza municipiului Husi si în localitatea Pãdureni, din judetul Vaslui. Astfel, politisti de frontierã din cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi, sprijiniti de politisti din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontierã Vaslui si Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângã Curtea de Apel Iasi, au declansat o actiune specificã pentru destructurarea unei retele infractionale care avea preocupãri pe linia contrabandei cu produse din tutun. În urma documentãrii activitãtilor infractionale a membrilor retelei, în perioada iunie-octombrie, s-a stabilit cã acestia desfãsurau activitãti de colectare, transport, depozitare si vânzare de tigãri de provenientã Republica Moldova si duty-free, cunoscând cã acestea provin din contrabandã, obtinând astfel, în mod ilicit, beneficii financiare. Pe parcursul investigatiilor s-a conturat suspiciunea rezonabilã cã acestia au preluat, detinut si vândut cel putin cantitatea de 4.000 pachete cu tigãri provenite din contrabandã. Tigãrile erau achizitionate în cantitãti mici de cãtre 12 dintre membrii retelei, cetãteni români si moldoveni, din tara vecina sau din magazinele duty-free si erau introduse în tarã în mod repetat, prin PTF Albita, disimulate pe cãlãtori si ascunse în mijloace de transport. Acestea erau achizitionate, depozitate la domiciliul celui de-al treisprezecelea membru al retelei, cetãtean român, cu domiciliul în Husi si comercializate pe raza municipiului Husi si a comunei Pãdureni. În data de 13.10.2017, au fost desfãsurate 12 perchezitii domiciliare la mai multe locatii de pe raza municipiului Husi si în localitatea Pãdureni si au fost puse în aplicare 6 mandate de aducere la audieri. În urma perchezitiilor desfãsurate au fost ridicate si indisponibilizate în vederea continuãrii cercetãrilor sute de pachete cu tigãri, de diferite mãrci, de provenientã Republica Moldova si duty-free, un autovehicul, diferite sume de bani si 4 telefoane mobile. În cauzã s-a dispus continuarea urmãririi penale fatã de 13 cetãteni români si moldoveni sub aspectul sãvârsirii infractiunii de contrabandã, pentru doi dintre acestia procurorul de caz a emis ordonante de retinere pentru 24 de ore, urmând ca apoi sã fie prezentati la Judecãtoria Husi cu propunere de arestare preventivã.