Reţinerile şi arestările din ultimele zile – mişcarea tactică a lui Plahotniuc; Experţi: „PD are nevoie de unanimitate privind votul uninominal, iar CNA-ul este folosit pe post de bâtă politică”

Reţinerile şi arestările din ultimele zile sunt întreprinse la comanda Partidului Democrat. Acest plan a fost aplicat de oligarhul Vladimir Plahotniuc pentru a obţine unanimitate în vederea modificării sistemului electoral. În condiţiile în care avizul partenerilor externi este negativ, Plahotniuc îşi creează astfel o contrabalanţă. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV.

Totodată, invitaţii emisiunii au menţionat că Plahotniuc a urmărit scopul să-l pună la zid pe liderul PL, Mihai Ghimpu, care să nu poată refuza propunerea privind modificarea sistemului electoral şi trecerea la votul uninominal.

În acest context, analistul politic Victor Ciobanu a menţionat că CNA-ul acum este folosit drept bâtă politică. „Pentru moment guvernarea are nevoie să demonstreze, în primul rând pe exterior, o cvasiunanimitate pentru schimbarea sistemului electoral şi atunci CNA-ul este folosit pe post de bâtă politică. Lupta contra corupţiei, care nu trebuie să o negăm, are doar efect colateral. Se cunoştea afacerea Primăria. Îmi amintesc campania din 2011. Dar Grozavu trebuia arestat doar pentru parcări? Semnătura lui este pe orice autorizaţie de construcţie. Toate aceste chestii s-au cunoscut. Ministerul Transportului este cel mai râvnit şi negociat în toate alianţele sub pretextul unui procuror din Germania, iar după ce îi dă ministerul, Ghimpu se linişteşte şi e bine mersi. Acum este nevoie de această susţinere în Parlament. Bănuiesc că avizul partenerilor de dezvoltare şi cel al Comisiei de la Veneţia va fi foarte şi foarte negativ. Această reacţie negativă, pentru că Plahotniuc s-a deprins în orice condiţii să-şi atingă scopul, trebuie contrabalansată. Această contrabalanţă va fi demonstraţia spre exterior a unei cvasiunanimităţi în Parlament. Probabil în Parlament vom vedea această schimbare de atitudine din partea PL-ului. Este şi moţiunea împotriva Corinei Fusu. Dacă Ghimpu nu înţelege peste noapte, atunci mai urmează o demisie. Acum Ghimpu stă în faţa unei dileme deloc uşoare. Dacă nu acceptă propunerea pe care nu o poate refuza din partea marelui coordonator, atunci urmează moartea subită. Dacă acceptă, atunci moartea va fi lentă până la următoarele alegeri. Iată aceasta este marja de alegere”, a declarat analistul politic Victor Ciobanu.

