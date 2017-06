REVOLTĂTOR: Iată cum birocraţia de la Bucureşti omoară cu zile la Iaşi

Aparatură medicală ultramodernă, după ultimele standarde mondiale, în valoare de nu mai puţin de 3,3 milioane de lei, zace pur şi simplu inutil într-un spaţiu amenajat special de la Institutul de Oncologie din Copou. Centrul de transplant medular, care poate salva efectiv sute de vieţi prin transplanturile de celule stem hematopoietice, este finalizat de un an de zile, dar stă “sub cheie”, nefolosit, din cauza birocraţiei de la nivelul Capitalei. Agenţia Naţională de Transplant a trimis un evaluator să verifice totul abia zilele trecute, deşi a fost notificat de acum 10 luni n până la emiterea ordinului de funcţionare, practic o formalitate birocratică, responsabilii de la Iaşi spun că vor mai trece câteva luni bune, că ne prinde Anul Nou. În ţară mai sunt patru astfel de centre: două în Bucureşti şi două în Ardeal. Nu vă miraţi prea tare de situaţia absurdă şi revoltătoare: oricât s-ar împăuna politicienii locali, asta este influenţa lor reală la centru, pentru rezolvarea problemelor locale – zero!

O investiţie a Ministerului Sănătăţii la Institutul Regional Oncologic Iaşi (IRO), în valoare de 3,3 milioane de lei, a fost „uitată” complet de Agenţia Naţională de Transplant (ANT). Dacă centrul de transplant medular de la Spitalul Universitar din Bucureşti, inaugurat în urmă cu doi ani, nu a obţinut nici acum acreditarea şi nu a ajutat niciun pacient, centrul de la IRO aşteaptă acreditarea de aproape un an. Institutul ieşean a finalizat din 2016 organizarea compartimentului de transplant de celule stem hematopoietice, an în care a depus şi dosarul la ANT în vederea obţinerii acreditării aferente. În august anul trecut, dosarul IRO a fost declarat complet, institutul aşteptându-se să primească vizita comisiei de evaluare cât mai repede. Evaluarea a avut loc însă după zece luni, mai exact în urmă cu câteva zile. Chiar dacă evaluatorul a constatat că IRO Iaşi îndeplineşte condiţiile pentru a efectua transplant medular, procedura de acreditare nu s-a încheiat încă. Institutul mai are de aşteptat o serie de documente oficiale prin care ANT şi MS să ateste că pacienţii cu indicaţie pentru transplant de celule stem hematopoietice pot efectua procedura la Iaşi. Astfel, după cum merg lucrurile, cel mai probabil abia la finalul anului 2017 pacienţii vor putea beneficia de acest tratament la IRO. Până atunci, bolnavii din Moldova se adresează altor centre din ţară, cu toate că la Iaşi se regăseşte un compartiment modern, dotat după cele mai înalte standarde.





sursa: http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/revoltator-iata-cum-birocratia-de-la-bucuresti-omoara-cu-zile-la-iasi–163590.html