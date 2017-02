REVOLTÃTOR: Politistii locali din Bârlad fac masterate pe banii primãriei!

CU TUPEU… Situatie incredibilã la primãria Bârlad, descoperitã de comisarii Camerei de conturi a judetului, care au verificat modul în care s-au cheltuit banii publici în anul 2015. În timpul conducerii PSD, mai multi politisti locali din oras au fãcut studii postuniversitare, mastere, plãtite din banii contribuabililor. Un fel de spagã mascatã, am spune noi, pentru cã sefii pesedisti din primãrie doreau sã-si mentinã astfel controlul asupra politistilor comunitari, iar acestia le urmau orbeste ordinele. Nu mai putin de 22.000 de lei, adicã 220 milioane lei vechi, au zburat din conturile primãriei cãtre diverse facultãti din tarã. Se poate spune, în aceste conditii, cã la Bârlad sunt cei mai scoliti politisti locali din România, cu studii plãtite din buzunarele contribuabililor.

Prãpãd a fãcut în primãria din Bârlad fosta conducere pesedistã, lãsând în urmã gãuri de peste 1,3 milioane lei. O demonstreazã un control fãcut de Curtea de Conturi pentru anul 2015, an în care PSD îsi fãcea planuri de a câstiga încã o datã primãria, desi lucrurile erau foarte grave. Printre altele, s-a descoperit cã zeci de mii de lei s-au plãtit în mod nelegal cãtre unii politisti locali studiosi, cãrora li s-au plãtit atât deplasãrile în tarã, cât si studiile de master. Iatã ce au descoperit controlorii financiari la Politia Localã Bârlad, totul cu complicitatea fostilor edili PSD: “Efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale în vigoare de cãtre ordonatorul tertiar de credite Politia Localã Bârlad. Nerespectarea de cãtre ordonatorul tertiar de credite Politia Localã Bârlad a prevederilor legale cu privire la stabilirea si plata deplasãrilor interne. Decontarea fãrã temei legal în anul 2015 a unor studii universitare (masterat) pentru angajatii Politiei Locale Bârlad”. O gaurã de 220 milioane lei vechi, bani plãtiti pentru studii, plus 30 de milioane pe drumurile fãcute de politistii locali cãtre facultãti. Adicã 250 milioane lei vechi aruncati pe geam la ordinele lui Vasile Rãdoi, seful Politiei Locale. Si asta, în conditiile în care contabilitatea lãsatã de fosta conducere a primãriei este jalnicã. “Nu existã concordantã între evidenta fiscalã a creantelor bugetului local si evidenta contabilã a acestora. Nu s-a procedat la analiza studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate si a altor studii sau avize aferente proiectelor de investitii neconcretizate. Mentinerea în categoria activelor fixe corporale din domeniul privat amortizabil, a activelor fixe corporale amortizate integral si cu o valoare sub limita stabilitã prin Hotãrâre de Guvern. Mentinerea în contul 231 “Active fixe corporale în curs de executie” a unor obiective finalizate si receptionate. Înregistrarea eronatã în evidenta contabilã a unor bunuri apartinând domeniului public sau privat al statului sau al UAT – cheltuieli de natura investitiilor înregistrate eronat în contabilitatea institutiei”, se aratã în raportul de control pe anul 2015.

La Bârlad, mortii apar în continuare în contabilitatea primãriei

Marin Bunea, fostul primar PSD al orasului, lua bani si de pe vii si de pe morti, mai aratã raportul de control. Inspectorii Camerei de Conturi au constatat “Mentinerea în evidenta contabilã si evidenta analiticã pe plãtitor, a sumelor reprezentând creante datorate de debitori persoane fizice care sunt decedate”. Adicã, persoane care decedaserã aveau în continuare datorii la primãrie, lucru cu adevãrat jenant pentru fostul primar. Aproape jumãtate de miliard de lei vechi au descoperit inspectorii, ca datorii apartinând unor persoane decedate. Sunt si multe alte nereguli gãsite în timp ce Bunea conducea primãria: “Neevidentierea conform prevederilor legale, de cãtre ordonatorii tertiari de credite, a bunurilor din domeniul public primite în administrare de la UATM Bârlad (Grãdinita cu program prelungit nr. 2 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 5 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 8 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 11 Bârlad, scoala gimnazialã „Stroe S. Belloescu” Bârlad, scoala gimnazialã ” Manolache Costache Epureanu” Bârlad, scoala gimnazialã “N. N. Tonitza” Bârlad, scoala gimnazialã „Vasile Pârvan” Bârlad, scoala gimnazialã ” V. I. Popa” Bârlad, Liceul Tehnologic “Petru Rares” Bârlad, Club sportiv de drept public “Rugby Club Bârlad”)”. S-au fãcut garduri în valoare de 600 milioane lei vechi, la scoli si grãdinite, fãrã ca acestea sã fie trecute în acte. “Efectuarea de înregistrãri contabile eronate a unor active fixe (împrejmuire cu gard teren grãdinitã sau scoalã) în evidenta tehnicooperativã si contabilã a ordonatorilor tertiari de credite auditati Grãdinita cu program prelungit nr. 5 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 8 Bârlad Grãdinita cu program normal nr. 11 Bârlad, scoala gimnazialã ” V. I. Popa” Bârlad. Aplicarea incorectã, de cãtre Grãdinita cu program prelungit nr. 8, Bârlad, a prevederilor Ordinului nr. 221/02.03.2015, prin neaducerea la valoarea justã a activelor corporale complet amortizate la trecerea la obiecte de inventar. Aplicarea incorectã de cãtre scoala gimnazialã “V. I. Popa” Bârlad, a prevederilor Ordinului nr. 221/02.03.2015, prin transferarea la obiecte de inventar a activelor fixe necorporale (licente) si neaducerea la valoarea justã a activelor corporale complet amortizate. Aplicarea incorectã de cãtre scoala gimnazialã “N.N. Tonitza” Bârlad a prevederilor Ordinului nr. 221/02.03.2015, prin transferarea la obiecte de inventar a activelor fixe necorporale (licente, studii de fezabilitate) si neaducerea la valoarea justã a activelor corporale complet amortizate la trecerea la obiecte de inventar. Aplicarea incorectã de cãtre scoala gimnazialã “Stroe Belloescu” Bârlad a prevederilor Ordinului nr. 221/02.03.2015, prin transferarea la obiecte de inventar a activelor fixe necorporale (licente, studii de fezabilitate). Înregistrarea eronatã în evidenta contabilã a unor bunuri apartinând domeniului public sau privat al UAT – cheltuieli de natura investitiilor efectuate de cãtre ordonatorul tertiar de credite Liceul tehnologic „Petru Rares” Bârlad”, au constatat cei de la Camera de Conturi.

Asistatii social din oras au primit ajutoare în contul voturilor pro-Solomon

Sunt si alte situatii revoltãtoare, care aratã modul în care fosta conducere PSD a actionat, cu gândul la alegerile locale din 2016. “Acordarea în perioada 2014-2015 a unor drepturi de asistentã socialã reprezentând ajutoare pentru încãlzirea locuintei cu gaze naturale, energie electricã, precum si cu lemne, cãrbuni si combustibili petrolieri, acordate pentru beneficiari au detinut depozite bancare cu o valoare de peste 3.000 lei, situatie care conducea la excluderea acordãrii acestui drept de ajutor social. Decontarea conform situatiilor de lucrãri prezentate în anul 2014 a unor contributii de asigurãri sociale angajator care exced cadrului legal. Efectuarea de plãti pentru lucrãri neexecutate în cantitatea facturatã si plãtitã la obiective de investitii derulate de UATM Bârlad în anul 2014. La unitãtile de învãtãmânt verificate (Grãdinita cu program prelungit nr. 2 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 5 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 8 Bârlad, Grãdinita cu program prelungit nr. 11 Bârlad, scoala gimnazialã „Stroe S. Belloescu” Bârlad, scoala gimnazialã ” Manolache Costache Epureanu” Bârlad, scoala gimnazialã “N. N. Tonitza” Bârlad, scoala gimnazialã „Vasile Pârvan” Bârlad, scoala gimnazialã ” V. I. Popa” Bârlad, Liceul Tehnologic “Petru Rares” Bârlad) recalcularea si virarea diferentelor de contributii pentru asigurãrile sociale angajator datoratã pentru diferentele salariale plãtite în baza hotãrârilor judecãtoresti s-a efectuat fãrã calcularea, evidentierea si virarea dobânzilor si penalitãtilor de întârziere aferente”, au mai constatat controlorii financiari de la Vaslui.