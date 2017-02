REVOLTÃTOR: Audienta cu huseanul muribund, la un show TV

“Testamentul unui tatã pe moarte!”

DUREROS: În ultimile clipe de viatã, tânãrul Cristi din Husi a fost chemat în platourile emisiunii Acces Direct. Chinuit de dureri s-a strãduit sã facã fatã tirului de întrebãri ale moderatoarei. La scurt timp, a murit!

CINIC… Cristi, tânãrul din Husi, care descoperise de numai douã luni cã are cancer, a sperat pânã în ultima clipã cã se poate întâmpla o minune! A murit însã într-un Spital din Bucuresti, singur! I-au dat sperante multe si producãtorii unei emisiuni TV, care, în ciuda faptului cã el era prea slãbit pentru a face un drum lung pânã în capitalã, l-au chemat, lãsându-l sã creadã cã la “usi înalte” minunile sunt mai usor de întâmplat. În platoul luminos al emisiunii Acces Direct, chircit de durere, Cristi a rãspuns cuviincios, dar cu un vizibil efort fizic, întrebãrilor moderatoarei, arãtând cã vrea sã se facã bine si vrea sã meargã la medicii buni din Bucuresti. A fost pus sã îsi povesteascã viata grea, în detaliu. A fost chematã si mama, sã dea socotealã pentru copilãria grea a fiului. Invitatii din platou îi dãdeau sperante lui Cristi, timp în care, cu un cinism greu de înteles, producãtorii emisiunii îi anuntau, pur si simplu, moartea pe ecran: “Testamentul unui tatã pe moarte! Ultimele clipe cu fiica de un an”, titrau acestia. Cristi a murit, într-adevãr, la douã zile, pe 2 februarie, în spitalul “Sf. Luca” din Bucuresti. Singur! Sotia, fiica si mama fuseserã trimise acasã de medici. Dacã rãmânea la Husi, fãrã sperante desarte, mãcar s-ar fi stins, asa cum si-a dorit, alãturi de cei dragi.

Trupul neînsufletit al lui Cristi Florin Radu a fost adus de la Bucuresti si, dupã ultima sa dorintã, acesta va fi înmormânat în satul natal, Pogãnesti. Ieri a fost o zi foarte grea pentru mama Ionela si prietenul sãu, Marin Lila, care au mers sã îl aducã acasã. Din lucrurile necesare scoaterii trupului neînsufletit de la morgã, ei nu aveau nimic, decât câteva promisiuni. Echipa Acces Direct, unde Cristi sperase cã va gãsi calea cãtre medicii care ar putea sã îl trateze mai mult decât cei de acasã, a dat asigurãri cã, la nevoie, îl vor ajuta cu un… sicriu! Plus transportul cãtre Husi. Numai cã ieri, mama Ionela si Marin, ajunsi la Spital, nu mai reuseau cu niciun chip sã mai dea de “binefãcãtorii” cu cosciugul. Inspirat, Marin Lila a fãcut o postare pe Facebook, cerând ajutorul si spunând cã nu au cu ce scoate trupul neînsufletit de la morgã. “Dupã ce am postat, au venit si au spus cã rezolvã cu sicriul, asa cum ne-au promis. Si am sters postarea. Am postat, pentru cã noi chiar nu aveam ce ne face. Ne bazasem pe ei. Dar s-a rezolvat, pânã la urmã”, a spus Marin. Apoi, haine i-a adus o doamnã Mirela, din Bucuresti, care, de asemenea, vãzuse apelul disperat pe Facebook. “A fost o zi foarte grea, dar asta a fost. Trebuia sã îl ducem acasã. Oamenii cu suflet au reactionat si au fost extraordinari. Strãini, oameni simplu, dar care au înteles necazul. Pornim spre Husi la ora 18,00 si la noapte ajungem”, a mai spus prietenul lui Cristi, Marin Lila.

Oamenii cu suflet bun nu au rãmas indiferenti!

Cristi va fi înmormântat la Pogãnesti, în satul în care s-a nãscut si a crescut. Multi oameni si-au manifestat dorinta de a ajuta familia, mai ales cã aceasta a recunoscut cã nu au bani pentru înmormântare. Si-ar dori foarte mult sã îi facã o pomanã crestineascã. Mai multi bârlãdeni si-au manifestat deja dorinta de a ajuta, punând suflet în acest caz dureros. Oamenii ar vrea sã strângã suma de bani necesarã, pentru ca familia lui Cristi sã îi poatã face o pomanã crestineascã. Dumnezeu sã îl odihneascã în pace!