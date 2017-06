Rezultate spectaculoase la Concursul National de Stiintã si Tehnologie RoSEF 2017

Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, Societatea Stiintificã Cygnus – centru UNESCO, Universitatea ”Stefan cel Mare” Suceava si Colegiul National „Petru Rares“ Suceava au organizat în ziua de 17.06.2017, Concursul National de Stiintã si Tehnologie pentru elevi „ROSEF 20l7”, având expertiza de specialitate a Comisiei Nationale a României pentru UNESCO. Anul acesta au fost instituite Diploma si Medalia „Ana Aslan” pentru a fi acordate marelui câstigãtor al concursului. Cel mai bun a fost lotul de elevi de la Vaslui.

Festivitatea de deschidere s-a desfãsurat la Universitatea ”Stefan cel Mare” din Suceava având ca invitati de seamã din tarã pe domnul prof. Alexandru Mironov si pe domnul Cristian Român, senior-editori la Revista Stiintã si Tehnicã, pe doamna dr. Theodora Bãrbulescu-Poli, vicepresedinta Asociatiei “Ana Aslan”, care a oferit si premiul special, iar ca invitat de la Expo Science International of International Moveiuent for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET) pe domnul Antoine van Ruymbeke, presedintele MILSET Europa, institutie care se ocupã cu organizarea concursului international MILSET.

Avându-se în vedere cã în acest an se sãrbãtoreste împlinirea a 120 de ani de la nasterea Anei Aslan – medic, profesor si inventator – au fost instituite Diploma si Medalia „Ana Aslan” pentru a fi acordate marelui câstigãtor al concursului – lotul de elevi de la Vaslui.

Din juriu au fãcut parte, ca în fiecare an, jurnalisti de stiintã, cercetãtori, inventatori, presedintele juriului fiind profesorul si scriitorul Alexandru Mironov.

Concursul National de Stiintã si Tehnologie ROSEF 2017 este singura competitie nationalã organizatã în România dupã standardele internationale, acesta fãcând parte din Calendarul concursurilor Ministerului Educatiei Nationale fãrã finantare, dar cu fazã internationalã.

Concursul reuneste cele mai importante realizãri inovative si studii realizate de elevii din România, grupate în 4 domenii majore:

I. Stiinte (fizicã, chimie, matematicã, biologie, ecologie, stiinte ale pãmântului, economie etc).

II. Stiinte aplicate (energie neconventionalã, electronicã, mecanicã, roboticã, medicinã etc).

III. Informaticã si tehnologia informatiei si

IV. Roboticã.

Conform Regulamentului, câstigãtorii competitiei nationale RoSEF, în cazul de fatã echipa de la Vaslui, care a obtinut Marele premiu, vor forma echipajele reprezentative ale Românei pentru participarea la urmãtoarele competitii internationale:

- International Science and Engineering Fair (ISEF), organizatã în fiecare an în Statele Unite, este cea mai veche si mai mare competitie de proiecte, concurs mondial aflat anul acesta la a 61 editie si la care participã anual peste 1900 de elevi din 60 de tãri de pe mapamond;

- Environmental Sciente Fair (I-SWEEEP), organizat anual la Houston (Statele Unite), reuneste elevi din 50 de tãri, care-si prezintã proiectele legate de protectia mediului, roboticã si energii neconventionale;

- International Environnient Sustenability Project Olimpiad (INESPO), organizatã anual la Amsterdam si la care se reunesc proiecte ale elevilor din întreaga lume;

- Expo Science International of International Moveiuent for Leisure Activities in Science and Technology (MILSET), organizatã anul acesta la Fortaleza în Brazilia, expozitie de stiintã si inventicã dedicatã tinerilor din întreaga lume.

La editia din acest an, de la Vaslui a participat un grup format din 2 elevi de la Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui: Honcu Rãzvan de la clasa a XI-a A si Ignat Andreea de la clasa a X-a B, la care s-au alãturat: Tãnasã Andrei-George, elev de la Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui, elevii Hosofschi Mircea si Mandrea Radu de la Scoala Gimnazialã „Elena Cuza” Vaslui, ambii din clasa a VII-a, si Stoleru Radu de la Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui, îndrumati de profesorii: Dumitrascu Leonas – Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui; Hosofschi Neculai- Aurelian – Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui; Tanasã Zâna – Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui; Botezatu Ana-Maria – Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui; Munteanu Gelu – Liceul Teoretic „Mihail Kogãlniceanu” Vaslui si Dumitrascu Irina – Colegiul Economic „Anghel Ruginã” Vaslui.

Mentionãm cã toti elevii participanti la acest concurs sunt membri ai Cercului de Astronomie de la Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui, coordonat de prof. dr. Leonas Dumitrascu, iar profesorii îndrumãtori sunt membri activi ai Asociatiei „Profizica” Vaslui.

În urma jurizãrii, toate cele 8 lucrãri prezentate de grupul de elevi din Vaslui au primit Marele premiu al concursului, iar elevul Rãzvan HONCU de la Liceul ”Stefan Procopiu” Vaslui a primit Diploma si Medalia „Ana Aslan”, care îl plaseazã pe pozitia de mare câstigãtor al Concursului National de Stiintã si Tehnologie RoSEF 2017.

Cele 8 lucrãri premiate au acoperit domenii de interes variate cu aplicatii inter si trans disciplinare:

Determinarea densitãtii reale a corpurilor poroase Laboratorul de cinematicã bazat pe utilizarea unei camere web Studiul vibratiilor membranei circulare Spectrofotometru cu retea de difractie si sistem computerizat de înregistrare a spectrelor Analizarea figurilor Lasajous obtinute prin douã metode diferite Simularea deplasãrii Dopoler observate în spectrul stelelor binare Infrastructurã wireless folositã în transferul si achizitia datelor audio-video Lunetã astronomicã echipatã cu camerã web. Descompunerea imaginilor în componentele RGB (sursa: https://www.facebook.com/cygnus.rosef/).

Îi felicitãm pe toti elevii participanti si pe profesorii lor îndrumãtori. Le urãm succes la competitiile viitoare!