S-a schimbat legea pentru RCA! MODIFICĂRI importante, din 10 februarie

Incepand de azi, s-a schimbat modul in care asiguratorii vor constata dauna la masinile lovite. In baza politei RCA, asiguratorii sunt obligati sa vina la ce service vrea pagubitul, nu numai in centrele lor de constatare a daunelor, ca pana acum.

“Practic, daca ai avut masina avariata, in baza unui tichet RCA, mergi cu masina direct in service-ul auto unde intentionezi sa o repari, iar asiguratorul este obligat sa vina in service-ul auto (ales de catre tine, indiferent daca acel service auto are sau nu contract de colaborare cu firma de asigurari) si sa iti efectueze constatarea daunelor. Este o premiera in Romania! Dispare in sfarsit, conceptul de punct de constatare a daunelor”, a scris pe Facebook Cristian Muntean, presedinte al Asociatiei Service-urilor (ASSAI).

Informatia a fost facuta publica, joi, si de Autoritatea de Supraveghere Financiara, pe pagina de Facebook, scrie ziare.com.

“In situatia producerii unui eveniment asigurat prin contractul RCA, obligatia asiguratorului de a constata daunele produse nu este conditionata de existenta unei relatii contractuale intre asigurator si unitatea service in care persoana pagubita alege sa repare vehiculul. Important de retinut este faptul ca obligatia persoanei pagubite este de a permite accesul la vehiculul avariat si nu la locatia unde se afla vehiculul respectiv”, anunta ASF.

Autoritatea adauga ca asiguratorul este obligat sa constate prejudiciul in 5 zile din momentul in care este anuntat de persoana pagubita.

sursa: https://www.realitatea.net/s-a-schimbat-legea-pentru-rca-modificari-importante-din-10-februarie_2031668.html