S-au încheiat filmãrile la scurt metrajul “O sãptãmânã maxim douã”: iatã când îl vom putea vedea!

FINAL… Filmãrile la scurt metrajul “O sãptãmânã maxim douã”, pregãtit la Bogdãnesti, s-au încheiat. Au fost patru zile lungi, grele, dar si frumoase, spune realizatorul peliculei, Bogdan Stamatin. “Filmãrile pentru scurt metrajul “O sãptãmânã maxim douã” s-au încheiat! Multumim tuturor celor care ne-au sprijinit în campania noastrã si comunitãtii din Bogdãnesti - Vaslui pentru cãldura cu care ne-a primit”, a declarat acesta.

Cum au mers filmãrile, cum au reactionat sãtenii si, mai ales, când vom putea vedea rezultatul, ne spune Bogdan Stamatin: “Treaba a mers ca pe roate, comunitatea localã ne-a sustinut la fiecare pas, iar vremea a tinut cu noi. Andreea Munteanu, bogdãnesteanca care interpreteazã rolul fostei iubite a lui Ilie, personajul nostru principal, a fost revelatia celei de-a treia zi de filmãri. Talentatã si sârguincioasã, Andreea a fãcut o treabã excelentã! De acum, începe lungul drum al montajului, sincronizãrii sunetului si alte câte si mai câte lucrusoare si chitibusãrii care la final îl vor aduce în fata dumneavoastrã, suporterii care l-ati fãcut posibil. Declarãm încheiatã si campania noastrã de crowdfunding. Multumim tuturor celor 50 de suporteri care-au ridicat la un nesperat 87% din suma pe care ne-am propus s-o adunãm initial, în decursul a doar 20 de zile. Vom începe prin a trimite unul câte unul cadourile promise în decursul urmãtoarelor sãptãmâni, urmând ca rezultatul final – “O sãptãmânã maxim douã” cunoscut si ca “scurt metrajul în care joacã Prunã” – sã ia formã, undeva, în aprilie-mai 2018. Încã o datã, multumiri”.

Bunicul lui Bogdan a scris istoria acestor meleaguri

Bogdan Stamatin are 38 ani, s-a nãscut si a crescut în Câmpulung Moldovenesc, dar are origini în Vaslui. “Se trage dintr-o vitã de oameni destepti. Este nepotul lui Horia Stamatin, cel care a scris istoria acestor meleaguri, iar tatãl sãu, la rândul lui, e un profesor de exceptie. Si nu numai, foarte putinã lumea stie cã fratele bunicului sãu, Nicolae Stamatin, a pus la punct primul vaccin anticãrbunos de uz uman, folosit împotriva antraxului. A fost profesor la Facultatea de Medicinã Veterinarã din Bucuresti, eu nu l-am prins, dar l-am studiat în facultate, pentru cã, de profesie, sunt medic veterinar. Cunoscând familia din care se trage Bogdan, am foarte mare încredere în el cã va face o treabã extraordinarã”, ne-a mai declarat primarul comunei Bogdãnesti.

Povestea filmului

INEDIT… Filmul “O sãptãmânã maxim douã” spune povestea unui bãrbat pe la 40 de ani, care se reîntoarce acasã din strãinãtate fãrã niciun plan de viitor. Nici familia sa, nici ceilalti sãteni nu stiu asta însã, iar Ilie nu-i încã pregãtit sã spunã adevãrul de fricã sã nu fie vãzut ca un ratat care se întoarce acasã cu coada-ntre picioare. Pe de altã parte, admiratia si invidia cu care-l privesc cei din jur îl încântã, îi hrãnesc orgoliul si veselia întoarcerii. Întrebãrile însã nu întârzie. De ce s-a întors? Cât stã acasã de data asta? Si unde e Cristi, fratele sãu care n-a venit sã-l întâmpine? Povestea urmãreste prima zi a întoarcerii lui Ilie acasã, în care bãrbatul inventeazã mereu alte rãspunsuri în functie de asteptãrile vecinilor, familiei sau fostei iubite. Pe mãsurã ce orele trec si adevãrul devine un caleidoscop, entuziasmul lui Ilie se dizolvã în amarul mai multor beri iar planul pentru a doua zi e tot mai neclar.