Familiile care s-au mutat in cladirile nou construite la marginea orasului trec prin experiente cu adevarat neplacute. Oamenii s-au scandalizat de numarul mare de avarii inregistrate la reteaua de apa, care dureaza de ani buni si care sunt din ce in ce mai frecvente. Iesenii sunt revoltati ca nu sunt lasati sa se organizeze in asociatii si sa incheie contracte separate cu operatorul de apa, acuzand ca sunt tinuti intentionat in astfel de situatii scandaloase.

Sursa: https://www.bzi.ro/s-au-mutat-in-locuinte-noi-dar-traiesc-un-adevarat-calvar-este-incredibil-ce-se-intampla-in-cartierele-rezidentiale-de-la-marginea-iasului-631234