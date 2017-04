Salvat in extremis de la spânzurãtoare!

DRAMATIC Un bãrbat de 35 de ani, din Berezeni, a vrut sã îsi punã ieri capãt zilelor, numai cã, în ultima clipã, cineva din vecini l-a vãzut si i-a tãiat funia cu care a vrut sã se spânzure. Medicii huseni sunt sceptici în privinta sanselor sale la viatã, însã au fãcut tot posibilul pentru a-l salva si l-au directionat de urgentã cãtre Iasi, cu un elicopter SMURD. Bãrbatul obisnuieste sã bea, spun apropiatii, motiv pentru care, anterior, acesta a mai fost internat la sectia de Psihiatrie a Spitalului Husi, cu sevraj etanolic.

Florin Colica, 35 de ani, din Berezeni, a fost salvat în ultima secundã de la moarte. Ieri, acesta a fost descoperit de un apropiat, în curtea locuintei, dupã ce îsi pusese streangul de gât. Chiar dacã salvatorul a actionat imediat si i-a tãiat funia, starea bãrbatului a devenit foarte gravã. S-a alertat serviciul de urgentã 112, iar Ambulanta a venit cât a putut de repede. A fost adus la Spitalul municipal “Dimitrie Castroian” Husi, la CPU. “Bãrbatul a fost adus în jurul orelor 16,00, într-o stare destul de gravã, inconstient, dar prezentând functii vitale. I s-a fãcut radiografie, i s-au acordat toate îngrijirile. Din pãcate, prezintã edem cerebral si un traumatism la coloana vertebralã. S-a considerat cã în aceastã situatie trebuie sã fie transferat în regim de urgentã la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, cu speranta cã se va mai putea face ceva pentru el. Lucrurile, din pãcate, sunt grave”, a precizat medicul Virgil Trofin. De asemenea, medicii au spus cã urma lãsatã de funia cu care bãrbatul a încercat sã se spânzure era destul de adâncã, semn cã el a stat totusi secunde importante cu funia în jurul gâtului.

“Florin este un bãiat bun, care însã mai bea”.

Cum Berezeniul este rupt de lume, din cauza ravagiilor pe care iarna din aprilie le-a fãcut (nu este curent electric, semnal la telefon etc.), cele câteva rude pe care Florin le are la muncã peste hotare erau îngrijorate cã nu pot afla prea multe din cele ce s-a întâmplat. “Sunãm, dar degeaba! Nu este semnal la telefon, nu este nimic. Parcã e rupt de lume Berezeniul. Florin este un bãiat bun, care însã mai bea. Ce sã îi faci, soarta lui a fost asa. Acum nu putem sti ce l-a îndemnat sã facã acest lucru. Poate cã a bãut si nu a mai stiut ce face. El a mai fost internat la spital, a mai avut probleme, inclusiv cu bãutura, dar nu ne asteptam sã facã aceastã prostie, mai ales cã e tânãr, are doar 35 de ani. Prea multe nu mai are rost sã spunem acum. Sã îi dea Dumnnezeu sãnãtate sã aibã zile, în continuare, cã e pãcat de tineretea lui”, au spus rudele lui Florin.