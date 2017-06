SALVATI-L PE RAUL! ARE DOAR 15 ANI!

STRIGÃT DE AJUTOR… O familie de tineri asistati social din Bârlad, Julieta si Loredan Filip, trec prin clipe groaznice! Copilul lor cel mare, de 15 ani, Raul Marcel, a fost diagnosticat cu „leucemie limfoblasticã acutã fãrã mentionarea remisiunii”. Copilul lor este internat în prezent la Spitalul de Pediatrie „Sf. Maria” din Iasi, iar pentru a-l ajuta familia are nevoie urgentã de bani. Tragedia acestei tinere familii este de neimaginat: acum câtiva ani, le-a murit copilul de 6 ani jumãtate, care a avut o tumoare cerebralã neoperabilã. Cu greu si-au revenit dupã acest soc, iar acum Dumnezeu le-a dat o altã încercare grea: li s-a îmbolnavit grav si copilul cel mare. Veniturile lor modeste din ajutorul social nu le permit sã-l alimenteze pe copil, care are nevoie, momentan, de acest ajutor.

Un caz iesit din comun din municipiul Bârlad. Raul Marcel Filip are doar 15 ani, este elev la Liceul Tehnologic „Petru Rares” si a primit, în urmã cu trei sãptãmâni, un diagnostic crunt, despre care nu stie nimic: leucemie mioblasticã acutã, fãrã mentionarea remisiei. Drama lui Raul a început când, în urmã cu aproximativ o lunã, a început sã-l doarã capul si gâtul (amigdalele), avea stãri de vomã… dar minore. „Am mers cu el la spitalul de copii aici, la Bârlad, si medicul ne-a zis cã nu are nimic, doar cã are ceva rosu în gât si nu-i nevoie de medicamente. A doua zi am mers la un laborator din Bârlad, pentru cã Raul se simtea rãu în continuare, si la recomandarea medicului de familie i-am fãcut analizele. Cei de la laborator au sunat medicul de familie când au vãzut rezultatele copilului si m-au sunt apoi pe mine. Medicul de familie mi-a zis cã rezultatele analizelor lui Raul sunt foarte proaste si m-a trimis urgent la Iasi, la Spitalul << Sf. Maria>>, unde am aflat cã este diagnosticat cu leucemie limfoblasticã acutã. Rezultatul de la Iasi a fost acelasi cu cel de la Bârlad, iar acum copilul a început tratamentul la Iasi. Medicul de la Iasi mi-a spus cã Raul rãspunde deocamdatã bine la tratament si dacã boala va intra în remisie, 99% are nevoie de transplant de mãduvã. Transplant pe care îl poate face si în România sau într-o clinicã din strãinãtate. Dar pânã atunci copilul trebuie alimentat serios, pentru cã tratamentul este puternic si noi abia ne descurcãm cu ajutorul social.”, ne-a spus Julieta Filip, mama copilului de 15 ani care zace pe un pat de spital în Iasi.

Drama familiei Filip este una cumplitã. Le-a murit un copil de sase ani si jumãtate, din cauza unei tumori la creier neoperabile, în urmã cu patru ani. „Cu greu mi-am revenit din aceastã tragedie, sufletul meu era pierdut. Nicio mamã sã nu treacã prin aceastã durere, iar acum si cel mare este bolnav! Vã rog sã ne ajutati!”, ne-a mai spus, plângând, Julieta Filip. Haideti sã facem ceva pentru Raul. Orice sumã, cât de micã, ar putea sã-i însenineze zilele si sã-l ajute sã se alimenteze. Dacã va fi nevoie de transplant, suma necesarã este undeva la 150 000 de euro, o sumã care sunã ca o condamnare la moarte pentru copilul familiei Filip, care trãiesc din ajutorul social. Raul are doar 15 ani si o multime de vise. Având o situatie materialã modestã, acesti pãrinti sunt nevoiti sã apeleze la ajutorul persoanelor strãine, persoane pe care nu le cunosc si pe care nu si-au dorit sã le cunoascã în acest mod. Apeleazã la ajutorul prietenilor, al cunostintelor, al persoanelor publice si al tuturor care vor sã facã un bine. Singura lor sperantã este credinta în Dumnezeu si ajutorul semenilor. Toti cei care vor sã-i întindã o mânã de ajutor o pot face donând, fiecare dupã posibilitatile financiare, în contul mamei lui Raul:

Filip Julieta, cod IBAN – RO44BRD380SV46474113800, cod SWIFT/BIC: BRDE ROBU XXX, Banca BRD Agentia Victor Ion Popa Bârlad.